В Нижнем Тагиле на улице внезапно умерла женщина. Фото

21 мая 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Пенсионерке внезапно стало плохо на улице (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на улице в Дзержинском районе у 60-летней женщины случился приступ, она упала на землю и скончалась. Об этом URA.RU сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское». «На Вагонке 60-летней пенсионерке стало плохо. Она умерла», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 20 мая. Женщину на улице заметили прохожие. На месте происшествия работала бригада скорой помощи и наряд полиции. Инцидент произошел 20 мая в Нижнем Тагиле Фото: telegram-канал «ЧП Свердловская область»

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на улице в Дзержинском районе у 60-летней женщины случился приступ, она упала на землю и скончалась. Об этом URA.RU сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское». «На Вагонке 60-летней пенсионерке стало плохо. Она умерла», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 20 мая. Женщину на улице заметили прохожие. На месте происшествия работала бригада скорой помощи и наряд полиции.