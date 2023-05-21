В Нижнем Тагиле на улице внезапно умерла женщина. Фото

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Ремонт тротуаров. Курган, пенсионерка, домофон, бабушка, женщина
Пенсионерке внезапно стало плохо на улице (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на улице в Дзержинском районе у 60-летней женщины случился приступ, она упала на землю и скончалась. Об этом URA.RU сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

«На Вагонке 60-летней пенсионерке стало плохо. Она умерла», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 20 мая. Женщину на улице заметили прохожие. На месте происшествия работала бригада скорой помощи и наряд полиции.

Инцидент произошел 20 мая в Нижнем Тагиле
Инцидент произошел 20 мая в Нижнем Тагиле
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на улице в Дзержинском районе у 60-летней женщины случился приступ, она упала на землю и скончалась. Об этом URA.RU сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское». «На Вагонке 60-летней пенсионерке стало плохо. Она умерла», — говорится в сообщении. Инцидент произошел 20 мая. Женщину на улице заметили прохожие. На месте происшествия работала бригада скорой помощи и наряд полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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