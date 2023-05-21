Пенсионерке внезапно стало плохо на улице (архивное фото)
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на улице в Дзержинском районе у 60-летней женщины случился приступ, она упала на землю и скончалась. Об этом URA.RU сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
«На Вагонке 60-летней пенсионерке стало плохо. Она умерла», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 20 мая. Женщину на улице заметили прохожие. На месте происшествия работала бригада скорой помощи и наряд полиции.
Инцидент произошел 20 мая в Нижнем Тагиле
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