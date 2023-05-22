Челябинку заставят отработать за оскорбительное граффити у здания ГИБДД

Девушке назначили наказание в виде 40 суток обязательных работ Фото: Размик Закарян © URA.RU

Жительницу Златоуста (Челябинская область) осудили за оскорбительное граффити в отношении сотрудников полиции у здания районного ГИБДД. Как сообщили URA.RU 23 мая в пресс-службе прокуратуры региона, суд не оценил подобный перформанс и назначил девушке 40 суток обязательных работ

«Челябинка действовала из чувства мести за своего молодого человека. Его неоднократно останавливали сотрудники ГИБДД в связи с тонировкой стекол автомобиля. Девушка напротив здания ГИБДД ОМВД России по Еткульскому району сделала надпись нецензурного характера в адрес сотрудников полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Содержание надписи не уточняется. Прокурором в отношении девушки возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Судом виновной назначено административное наказание в виде 40 суток обязательных работ.