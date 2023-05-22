22 мая 2023

Челябинку заставят отработать за оскорбительное граффити у здания ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальщики стирают надпись "Искусство вымерло" на стене музея ИЗО. Екатеринбург, коммунальщик
Девушке назначили наказание в виде 40 суток обязательных работ Фото:

Жительницу Златоуста (Челябинская область) осудили за оскорбительное граффити в отношении сотрудников полиции у здания районного ГИБДД. Как сообщили URA.RU 23 мая в пресс-службе прокуратуры региона, суд не оценил подобный перформанс и назначил девушке 40 суток обязательных работ

«Челябинка действовала из чувства мести за своего молодого человека. Его неоднократно останавливали сотрудники ГИБДД в связи с тонировкой стекол автомобиля. Девушка напротив здания ГИБДД ОМВД России по Еткульскому району сделала надпись нецензурного характера в адрес сотрудников полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Содержание надписи не уточняется. Прокурором в отношении девушки возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Судом виновной назначено административное наказание в виде 40 суток обязательных работ.

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Жительницу Златоуста (Челябинская область) осудили за оскорбительное граффити в отношении сотрудников полиции у здания районного ГИБДД. Как сообщили URA.RU 23 мая в пресс-службе прокуратуры региона, суд не оценил подобный перформанс и назначил девушке 40 суток обязательных работ «Челябинка действовала из чувства мести за своего молодого человека. Его неоднократно останавливали сотрудники ГИБДД в связи с тонировкой стекол автомобиля. Девушка напротив здания ГИБДД ОМВД России по Еткульскому району сделала надпись нецензурного характера в адрес сотрудников полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Содержание надписи не уточняется. Прокурором в отношении девушки возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Судом виновной назначено административное наказание в виде 40 суток обязательных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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