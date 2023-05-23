Пермяку, убившему двух женщин ради наследства, вынесли приговор

Пермяка приговорили к 18 годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском краевом суде огласили приговор местному жителю, который убил двух женщин в деревне Кеты. Пермяк совершил преступление, чтобы завладеть домом умершего брата. Убийцу приговорили к 18 годам лишения свободы, сообщается в telegram-канале суда.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием в исправительной колонии строго режима и ограничения свободы на 1 год», — говорится в telegram-канале. Осужденный может оспорить приговор в Четвертом апелляционном суде.

Преступление пермяк совершил в прошлом году. Он решил убить жену своего умершего брата, так как ей переходили по наследству дом и земля родственника. Свидетельницей преступления стала подруга погибшей, поэтому пермяк убил и ее. После расправы преступник попытался скрыться.