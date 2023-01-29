Пермяка обвинили в двойном убийстве из-за наследства

30 января 2023 в 18:57 Размер текста - 17 +

Добивал жертв убийца ножом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тела двух женщин с огнестрельными и ножевыми ранениями обнаружили в одном из домов деревни Кеты Пермского края. По версии следствия, убийство совершил брат умершего сожителя одной из них, чтобы получить наследство. «Обвиняемый решил совершить убийство сожительницы умершего брата, которая являлась законной наследницей имущества по завещанию, с целью отчуждения имущества брата в пользу родственницы и дальнейшего получения в свою собственность», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. Как рассказали в ведомстве, мужчина пришел в дом к наследнице, чтобы убить ее, но там также оказалась ее подруга, которая стала второй жертвой. Обвиняемый, говорят в СК, выстрелил по одному разу в обеих, а потом несколько раз ударил их ножом. Уголовное дело возбудили по пп. «а, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений и с целью скрыть другое преступление). Девять его томов направлены в суд для рассмотрения по существу.

Тела двух женщин с огнестрельными и ножевыми ранениями обнаружили в одном из домов деревни Кеты Пермского края. По версии следствия, убийство совершил брат умершего сожителя одной из них, чтобы получить наследство. «Обвиняемый решил совершить убийство сожительницы умершего брата, которая являлась законной наследницей имущества по завещанию, с целью отчуждения имущества брата в пользу родственницы и дальнейшего получения в свою собственность», — сообщается на сайте СУ СК по Пермскому краю. Как рассказали в ведомстве, мужчина пришел в дом к наследнице, чтобы убить ее, но там также оказалась ее подруга, которая стала второй жертвой. Обвиняемый, говорят в СК, выстрелил по одному разу в обеих, а потом несколько раз ударил их ножом. Уголовное дело возбудили по пп. «а, з, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц из корыстных побуждений и с целью скрыть другое преступление). Девять его томов направлены в суд для рассмотрения по существу.