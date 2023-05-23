Челябинский генерал МВД поручил проверить несколько СНТ

Михаил Скоков провел прием граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поручил подчиненным проверить несколько садовых товариществ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, поручение выдано по результатам встречи с гражданами 23 мая.

«Семейная пара пришла на прием к начальнику Главка рассказать об имеющихся подозрениях неправильного расходования денег администрацией одного из садовых некоммерческих товариществ. Еще одна посетительница сообщила о нарушениях законодательства охранным предприятием в другом СНТ», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что оба заявления были приняты в работу. Скоков поручил проверить сведения, разобраться в деталях и принять меры реагирования. В случае, если в ходе проверки будут усмотрены признаки преступлений, будет решаться вопрос о привлечении нарушителей к уголовной ответственности.

Также к начальнику областного главка обращались по вопросам поиска украденного автомобиля. Один из граждан принес на прием целый перечень бумаг, подтверждающих причастность к неправомерным действиям должностных лиц одного из муниципалитетов. Все заявления были приняты в работу.

«Прием граждан начальником ГУ МВД России по области проводится ежемесячно. Любой южноуралец имеет возможность прийти на встречу с главным полицейским региона и рассказать ему о своих ситуациях, требующих по компетенции вмешательства сотрудников полиции, или высказать предложения о повышении эффективности деятельности органов внутренних дел», — подытожили в областном главке.