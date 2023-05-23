«Коммерсант»: RuStore заполучил иностранные приложения в обход ограничений

24 мая 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

RuStore заполучил TikTok и Opera через стороннего дистрибутора Фото: Анна Майорова © URA.RU В официальном магазине приложений для Android от «ВКонтакте» RuStore появились приложения от разработчиков, которые ранее объявили об уходе из российского сегмента Google Play. Об этом рассказали представители соцсети. На платформе RuStore теперь доступны сервисы иностранных разработчиков, в частности TikTok, Opera Mini, Skype Lite, картографический сервис Here WeGo, сообщили « Коммерсанту » представители «ВКонтакте». При этом их издателем указан альтернативный магазин приложений Aptoide, который позволяет разработчикам распространять свои приложения по десяткам магазинов-партнеров. Представители пресс-службы уточнили, что сейчас они нацелены на привлечение разработчиков и партнеров для расширения ассортимента RuStore. На сегодняшний день в магазине опубликовано около 300 иностранных приложений различных категорий. В марте 2022 года Роскомнадзор начал блокировку иностранных соцсетей после того, как они начали вводить санкции против РФ из-за начавшейся спецоперации на Украине. Российские предприниматели попытались переманить аудиторию с иностранных соцсетей на отечественные. Так, например, дочерняя компания «Сбера» «Сберинтертейнмент» в июле прошлого года собиралась запустить две новые соцсети, которые должны стать аналогом популярного китайского TikTok. В марте текущего года представитель МТС заявил о планах запустить собственный видеохостинг, чтобы привлечь часть российской аудитории YouTube и TikTok. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В официальном магазине приложений для Android от «ВКонтакте» RuStore появились приложения от разработчиков, которые ранее объявили об уходе из российского сегмента Google Play. Об этом рассказали представители соцсети. На платформе RuStore теперь доступны сервисы иностранных разработчиков, в частности TikTok, Opera Mini, Skype Lite, картографический сервис Here WeGo, сообщили «Коммерсанту» представители «ВКонтакте». При этом их издателем указан альтернативный магазин приложений Aptoide, который позволяет разработчикам распространять свои приложения по десяткам магазинов-партнеров. Представители пресс-службы уточнили, что сейчас они нацелены на привлечение разработчиков и партнеров для расширения ассортимента RuStore. На сегодняшний день в магазине опубликовано около 300 иностранных приложений различных категорий. В марте 2022 года Роскомнадзор начал блокировку иностранных соцсетей после того, как они начали вводить санкции против РФ из-за начавшейся спецоперации на Украине. Российские предприниматели попытались переманить аудиторию с иностранных соцсетей на отечественные. Так, например, дочерняя компания «Сбера» «Сберинтертейнмент» в июле прошлого года собиралась запустить две новые соцсети, которые должны стать аналогом популярного китайского TikTok. В марте текущего года представитель МТС заявил о планах запустить собственный видеохостинг, чтобы привлечь часть российской аудитории YouTube и TikTok.