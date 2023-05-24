Прокуратура запретила блокировку карт в транспорте Екатеринбурга

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Клипарт. Магнитогорск, терминал, кондуктор, общественный транспорт, трамвай, проезд в транспорте, оплата за проезд
Надзорное ведомство признало недопустимым блокировку карт клиентов ряда банков Фото:

Блокировка карт разных банков при оплате проезда в общественном транспорте Екатеринбурга, на которую пожаловались жители, недопустима. К такому выводу пришли прокуроры после проверки. Ответ ведомства в telegram-канале опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«В соответствии с требованиями действующего законодательства приостановление транзакций по данному основанию (неоплата проезда) не предусмотрено. Продавец (исполнитель) в случае использования в своей деятельности наличных расчетов с потребителем обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с помощью национальных платежных инструментов», — говорится в ответе надзорного ведомства.

Ранее в компании «И-Сеть», которая является оператором платежей, объясняли, что приостановили прием транзакций от клиентов банков «Альфа-банка», ВТБ и «Тинькофф» из-за того, что 95% из них расплачиваются картами с нулевым балансом, а транзакции проходят с запозданием.

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Блокировка карт разных банков при оплате проезда в общественном транспорте Екатеринбурга, на которую пожаловались жители, недопустима. К такому выводу пришли прокуроры после проверки. Ответ ведомства в telegram-канале опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских. «В соответствии с требованиями действующего законодательства приостановление транзакций по данному основанию (неоплата проезда) не предусмотрено. Продавец (исполнитель) в случае использования в своей деятельности наличных расчетов с потребителем обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с помощью национальных платежных инструментов», — говорится в ответе надзорного ведомства. Ранее в компании «И-Сеть», которая является оператором платежей, объясняли, что приостановили прием транзакций от клиентов банков «Альфа-банка», ВТБ и «Тинькофф» из-за того, что 95% из них расплачиваются картами с нулевым балансом, а транзакции проходят с запозданием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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