В Перми выявлены сотни тонн молочной продукции неизвестного происхождения

Молочную продукцию реализовала агрофирма «Труд» Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае сотрудники управления Роспотребнадзора выявили около 600 тонн молочной продукции неизвестного происхождения. Реализацией продукции занималось ООО «Агрофирма «Труд».

«В мае в ходе мониторинга системы «Меркурий» установлены факты выработки готовой молочной продукция без указания сырья ООО «Агрофирма «Труд». Так, уполномоченное лицо предприятия оформило производственный сертификат на кефир, молоко, топленое молоко, ряженку, сметану и питьевые сливки без указания сведений об используемом сырье», — сказано на сайте управления Роспотребнадзора.

Молочная продукция была реализована на оптовые склады в Перми. Ведомство отмечает, что отсутствие сведений о сырье не позволяет подтвердить его безопасность. Агрофирме вынесено предостережение в связи с нарушением федерального закона «О ветеринарии».