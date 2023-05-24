В Перми выявлены сотни тонн молочной продукции неизвестного происхождения

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Клипарт. Магнитогорск, продукты, напиток, молочная продукция, кумыс, еда
Молочную продукцию реализовала агрофирма «Труд» Фото:

В Пермском крае сотрудники управления Роспотребнадзора выявили около 600 тонн молочной продукции неизвестного происхождения. Реализацией продукции занималось ООО «Агрофирма «Труд».

«В мае в ходе мониторинга системы «Меркурий» установлены факты выработки готовой молочной продукция без указания сырья ООО «Агрофирма «Труд». Так, уполномоченное лицо предприятия оформило производственный сертификат на кефир, молоко, топленое молоко, ряженку, сметану и питьевые сливки без указания сведений об используемом сырье», — сказано на сайте управления Роспотребнадзора.

Молочная продукция была реализована на оптовые склады в Перми. Ведомство отмечает, что отсутствие сведений о сырье не позволяет подтвердить его безопасность. Агрофирме вынесено предостережение в связи с нарушением федерального закона «О ветеринарии».

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В Пермском крае сотрудники управления Роспотребнадзора выявили около 600 тонн молочной продукции неизвестного происхождения. Реализацией продукции занималось ООО «Агрофирма «Труд». «В мае в ходе мониторинга системы «Меркурий» установлены факты выработки готовой молочной продукция без указания сырья ООО «Агрофирма «Труд». Так, уполномоченное лицо предприятия оформило производственный сертификат на кефир, молоко, топленое молоко, ряженку, сметану и питьевые сливки без указания сведений об используемом сырье», — сказано на сайте управления Роспотребнадзора. Молочная продукция была реализована на оптовые склады в Перми. Ведомство отмечает, что отсутствие сведений о сырье не позволяет подтвердить его безопасность. Агрофирме вынесено предостережение в связи с нарушением федерального закона «О ветеринарии».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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