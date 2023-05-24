Жители ХМАО потратили на кинотеатры в мае более 20 млн рублей. Скрин

25 мая 2023 в 04:50 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО посетили кинотеатры в мае более 70 тысяч раз Фото: Размик Закарян © URA.RU Кинотеатры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) за уходящий месяц заработали 20,1 млн рублей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом опубликована на платформе единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «Сборы кинотеатров ХМАО за период с 1 по 25 мая составили 20,1 млн рублей. Жители округа посетили кинотеатры 71 тысячу раз. За тот же период прошлого года кинотеатры собрали всего 14,4 млн рублей, а число посетителей составило 54 тысячи человек», — сообщается на портале ЕАИС. Ранее URA.RU рассказало о том, что в прокате ХМАО по итогам уикенда с 18 по 21 мая фильм «Вызов» собрал 673 тысячи рублей и занял первое место. Второе место занимает фильм ужасов «Мегалодон» (сборы — 529 тысяч рублей). скрин с сайта ЕАИС

Кинотеатры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) за уходящий месяц заработали 20,1 млн рублей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом опубликована на платформе единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «Сборы кинотеатров ХМАО за период с 1 по 25 мая составили 20,1 млн рублей. Жители округа посетили кинотеатры 71 тысячу раз. За тот же период прошлого года кинотеатры собрали всего 14,4 млн рублей, а число посетителей составило 54 тысячи человек», — сообщается на портале ЕАИС. Ранее URA.RU рассказало о том, что в прокате ХМАО по итогам уикенда с 18 по 21 мая фильм «Вызов» собрал 673 тысячи рублей и занял первое место. Второе место занимает фильм ужасов «Мегалодон» (сборы — 529 тысяч рублей).