24 мая 2023
23 мая 2023

Жители ХМАО потратили на кинотеатры в мае более 20 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера сериала "Наследие" в кинотеатре тц Пассаж. Екатеринбург, кинотеатр
Жители ХМАО посетили кинотеатры в мае более 70 тысяч раз Фото:

Кинотеатры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) за уходящий месяц заработали 20,1 млн рублей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом опубликована на платформе единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС).

«Сборы кинотеатров ХМАО за период с 1 по 25 мая составили 20,1 млн рублей. Жители округа посетили кинотеатры 71 тысячу раз. За тот же период прошлого года кинотеатры собрали всего 14,4 млн рублей, а число посетителей составило 54 тысячи человек», — сообщается на портале ЕАИС.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в прокате ХМАО по итогам уикенда с 18 по 21 мая фильм «Вызов» собрал 673 тысячи рублей и занял первое место. Второе место занимает фильм ужасов «Мегалодон» (сборы — 529 тысяч рублей).

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Кинотеатры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) за уходящий месяц заработали 20,1 млн рублей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом опубликована на платформе единой системы сведений о показах фильмов в кинотеатрах (ЕАИС). «Сборы кинотеатров ХМАО за период с 1 по 25 мая составили 20,1 млн рублей. Жители округа посетили кинотеатры 71 тысячу раз. За тот же период прошлого года кинотеатры собрали всего 14,4 млн рублей, а число посетителей составило 54 тысячи человек», — сообщается на портале ЕАИС. Ранее URA.RU рассказало о том, что в прокате ХМАО по итогам уикенда с 18 по 21 мая фильм «Вызов» собрал 673 тысячи рублей и занял первое место. Второе место занимает фильм ужасов «Мегалодон» (сборы — 529 тысяч рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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