25 мая 2023

В Перми банки ищут специалистов по взысканию долгов на зарплату 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Коллекторы. Москва, агрессия, коллекторы, насилие, дебошир, дверной звонок, выбивание долгов
Сотрудникам банков необходимо проводить переговоры с должниками и контролировать погашение задолженности Фото:

Банки ищут в Перми сотрудников по работе с должниками на зарплату 100 тысяч рублей. Объявления о вакансиях опубликованы на ресурсах HH.ru и Зарплата.ру. Так, банк «Русский стандарт» обещает соискателям «карьерный рост и неограниченную бонусную часть».

«Вакансия: ведущий специалист регионального судебного взыскания; Зарплата: от 100000 рублей», — указано в объявлении. Специалисту предстоит обеспечивать погашение задолженности перед банком «путем достижения договоренности с клиентами». Также в обязанности сотрудника входит взаимодействие с судебными приставами-исполнителями. Со своей стороны банк «Русский стандарт» предлагает льготные условия на собственные услуги и услуги компаний-партнеров (фитнес, рестораны, туристические агентства и проч.).

АО «Почта Банк» ищет ведущего специалиста выездного сбора. Сотруднику банка необходимо «обеспечивать мероприятия по погашению задолженности в досудебном порядке». Среди других обязанностей — проведение переговоров с должниками клиентами и контроль за поступлением платежей. Кредитно-финансовое учреждение готово платить за работу от 30 до 100 тысяч рублей. При этом работодатель обещает повышать сотруднику оклад «два раза в год на 20-40-60%».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Банки ищут в Перми сотрудников по работе с должниками на зарплату 100 тысяч рублей. Объявления о вакансиях опубликованы на ресурсах HH.ru и Зарплата.ру. Так, банк «Русский стандарт» обещает соискателям «карьерный рост и неограниченную бонусную часть». «Вакансия: ведущий специалист регионального судебного взыскания; Зарплата: от 100000 рублей», — указано в объявлении. Специалисту предстоит обеспечивать погашение задолженности перед банком «путем достижения договоренности с клиентами». Также в обязанности сотрудника входит взаимодействие с судебными приставами-исполнителями. Со своей стороны банк «Русский стандарт» предлагает льготные условия на собственные услуги и услуги компаний-партнеров (фитнес, рестораны, туристические агентства и проч.). АО «Почта Банк» ищет ведущего специалиста выездного сбора. Сотруднику банка необходимо «обеспечивать мероприятия по погашению задолженности в досудебном порядке». Среди других обязанностей — проведение переговоров с должниками клиентами и контроль за поступлением платежей. Кредитно-финансовое учреждение готово платить за работу от 30 до 100 тысяч рублей. При этом работодатель обещает повышать сотруднику оклад «два раза в год на 20-40-60%».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...