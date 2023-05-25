В Перми банки ищут специалистов по взысканию долгов на зарплату 100 тысяч рублей

Сотрудникам банков необходимо проводить переговоры с должниками и контролировать погашение задолженности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Банки ищут в Перми сотрудников по работе с должниками на зарплату 100 тысяч рублей. Объявления о вакансиях опубликованы на ресурсах HH.ru и Зарплата.ру. Так, банк «Русский стандарт» обещает соискателям «карьерный рост и неограниченную бонусную часть».

«Вакансия: ведущий специалист регионального судебного взыскания; Зарплата: от 100000 рублей», — указано в объявлении. Специалисту предстоит обеспечивать погашение задолженности перед банком «путем достижения договоренности с клиентами». Также в обязанности сотрудника входит взаимодействие с судебными приставами-исполнителями. Со своей стороны банк «Русский стандарт» предлагает льготные условия на собственные услуги и услуги компаний-партнеров (фитнес, рестораны, туристические агентства и проч.).

АО «Почта Банк» ищет ведущего специалиста выездного сбора. Сотруднику банка необходимо «обеспечивать мероприятия по погашению задолженности в досудебном порядке». Среди других обязанностей — проведение переговоров с должниками клиентами и контроль за поступлением платежей. Кредитно-финансовое учреждение готово платить за работу от 30 до 100 тысяч рублей. При этом работодатель обещает повышать сотруднику оклад «два раза в год на 20-40-60%».