Патриарх Кирилл поблагодарил губернатора ХМАО за теплые отношения между властью и церковью

В беседе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой патриарх Кирилл выразил благодарность за вклад в сохранении теплых отношений между властью и церковью. Встреча Патриарха Кирилла с Натальей Комаровой, полпредом президента РФ по УрФО Владимиром Якушевым и митрополитом Павлом состоялась в Сургуте.
«Я бы хотел поблагодарить Вас за добрые отношения между властью и церковью. Дай Бог, чтобы так и дальше было. Когда будем сочетать небесное с земным, духовное с материальным, мы будем не победимы», — сказал патриарх.
Ранее URA.RU сообщало о том, что патриарх Кирилл прибыл в Сургут, чтобы провести церемонию освящения в Свято-Троицком соборе. После церемонии он огласил патриарший указ о присвоении собору статуса кафедрального.
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