28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

Патриарх Кирилл поблагодарил губернатора ХМАО за теплые отношения между властью и церковью

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх Кирилл: когда будем сочетать небесное с земным, духовное с материальным — мы будем не победимы Фото:

В беседе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой патриарх Кирилл выразил благодарность за вклад в сохранении теплых отношений между властью и церковью. Встреча Патриарха Кирилла с Натальей Комаровой, полпредом президента РФ по УрФО Владимиром Якушевым и митрополитом Павлом состоялась в Сургуте.

«Я бы хотел поблагодарить Вас за добрые отношения между властью и церковью. Дай Бог, чтобы так и дальше было. Когда будем сочетать небесное с земным, духовное с материальным, мы будем не победимы», — сказал патриарх.

Ранее URA.RU сообщало о том, что патриарх Кирилл прибыл в Сургут, чтобы провести церемонию освящения в Свято-Троицком соборе. После церемонии он огласил патриарший указ о присвоении собору статуса кафедрального.

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В беседе с губернатором ХМАО Натальей Комаровой патриарх Кирилл выразил благодарность за вклад в сохранении теплых отношений между властью и церковью. Встреча Патриарха Кирилла с Натальей Комаровой, полпредом президента РФ по УрФО Владимиром Якушевым и митрополитом Павлом состоялась в Сургуте. «Я бы хотел поблагодарить Вас за добрые отношения между властью и церковью. Дай Бог, чтобы так и дальше было. Когда будем сочетать небесное с земным, духовное с материальным, мы будем не победимы», — сказал патриарх. Ранее URA.RU сообщало о том, что патриарх Кирилл прибыл в Сургут, чтобы провести церемонию освящения в Свято-Троицком соборе. После церемонии он огласил патриарший указ о присвоении собору статуса кафедрального.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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