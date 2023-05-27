Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл после освящения Свято-Троицкого собора в Сургуте огласил патриарший указ о присвоении собору статуса кафедрального. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«В связи с завершением строительства Свято-Троицкого собора города Сургута присвоить означенному собору статус кафедрального с правом совершения божественной литургии. Преображенскому собору, ранее имевшему статус кафедрального, быть приходским с правом совершения божественной литургии», — огласил текст своего указа патриарх Кирилл, сообщает корреспондент агентства.
Ранее URA.RU рассказало, что патриарх Кирилл приступил к освящению Свято-Троицкого собора в Сургуте. На церемонии присутствуют полпред президента РФ по УрФО Владимир Якушев, губернатор ХМАО Наталья Комарова и гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, которому 28 мая исполнилось 72 года.
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