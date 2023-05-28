В Екатеринбурге выбрали поставщика «золотых» туалетов

Общественные туалеты для Екатеринбурга сделает компания, поставлявшая мобильные посты МВД

Компания «Союзуралопт» сделает модульные туалеты для Екатеринбурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания, которая займется поставкой модульных туалетов для Екатеринбурга в рамках развития туристической инфраструктуры — «Союзуралопт». Как рассказал URA.RU генеральный директор компании, у них уже был опыт работы по этому направлению — создание мобильных постов для МВД. Восемь модульных туалетов для Екатеринбурга сделают за 24,3 млн рублей, начальная цена была 30 млн.

Администрация Екатеринбурга выбрала поставщика, который поставит восемь модульных туалетов. Конкурс проходит в рамках госзакупок. Победителем стала компания «Союзуралопт», предложившая наименьшую цену — 24,3 млн рублей. Всего в конкурсе участвовали четыре поставщика.

Генеральный директор компании Вячеслов Кроитор рассказал URA.RU, что у «Союзуралопт» уже имел дело с похожими проектами. В частности, когда делали мобильные посты для МВД. «Мы подобными вещами занимались и в рамках госзакупок, и в рамках коммерческих торгов. Есть партнеры, у которых производственный цех, и мы совместно делаем такие проекты. За счет опыта работы есть понимание, где можно сэкономить. Например, на том же объеме материалов — закупить материал сразу под несколько проектов. Также есть определенные технологические решения, которые помогают снизить итоговую стоимость», — поделился Кроитор.

Также он добавил, что проект модульных туалетов, которые появятся в Екатеринбурге — типовой, просто «причесанный». Подобные туалеты есть в Москве, Тюмени и других городах. Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет установить антивандальные унитазы и раковины и даже обеспечить звуковое сопровождение процедурам — добавить колонки.