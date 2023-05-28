28 мая 2023

Жители Пермского края после грозы остались без света

© Служба новостей «URA.RU»
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Спил веток. Курган, электроэнергия, электрики, электричество, суэнко
Энергетики компании «Россети» приступили к ликвидации последствий стихии Фото:

Сразу несколько территорий Пермского края оказались обесточены после прошедшего грозового фронта. Сейчас энергетики приступили к ликвидации последствий разгула стихии. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» Михаил Науменко.

«По территории Пермского края прошел грозовой фронт с ливнями и порывистым ветром, вызвавший локальные отключения электроэнергии. Энергетики незамедлительно приступили к ликвидации последствий стихии. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения потребителей. „Россети Урал“ напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров», — пояснили агентству в организации.

Локальные отключения электроэнергии произошли в Перми и Пермском районе, Коми-Пермяцком округе, а также в городе Чайковском. Точное количество потребителей, оставшихся без электроэнергии, в пресс-службе филиала «Россети Урал» назвать затруднились.

В понедельник, 29 мая, в Пермском крае прошла гроза, сопровождавшаяся шквалистым ветром. В некоторых районах Перми повалены деревья. По прогнозам метеорологов, грозы в регионе ожидаются всю начавшуюся неделю. В некоторых территориях возможно выпадение града.

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Сразу несколько территорий Пермского края оказались обесточены после прошедшего грозового фронта. Сейчас энергетики приступили к ликвидации последствий разгула стихии. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-службы филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» Михаил Науменко. «По территории Пермского края прошел грозовой фронт с ливнями и порывистым ветром, вызвавший локальные отключения электроэнергии. Энергетики незамедлительно приступили к ликвидации последствий стихии. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения потребителей. „Россети Урал“ напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергоустановок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров», — пояснили агентству в организации. Локальные отключения электроэнергии произошли в Перми и Пермском районе, Коми-Пермяцком округе, а также в городе Чайковском. Точное количество потребителей, оставшихся без электроэнергии, в пресс-службе филиала «Россети Урал» назвать затруднились. В понедельник, 29 мая, в Пермском крае прошла гроза, сопровождавшаяся шквалистым ветром. В некоторых районах Перми повалены деревья. По прогнозам метеорологов, грозы в регионе ожидаются всю начавшуюся неделю. В некоторых территориях возможно выпадение града.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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