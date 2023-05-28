Шторм в Перми длился около получаса Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми 29 мая прошел первый в текущем году шторм. Природное явление началось с сильного дождя и ветра и сопровождалось громом. URA.RU собрало снимки огромной грозовой тучи, которую наблюдали жители всего города.

Шторм длился около получаса, не нанеся городу серьезных повреждений. Ранее более мощный и длительный шторм прошелся по Березникам, где обрывал провода, сносил кровлю крыш, остановки и в итоге оставил многих жителей без света и воды.

URA.RU сообщало, что синоптики спрогнозировали, что в понедельник, 29 мая, в Пермском крае закончится аномальная жара, пришедшая в регион. На неделе ожидается похолодание, также местами возможны дожди с грозами.