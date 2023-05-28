28 мая 2023

В Перми прошел первый шторм. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Шторм . Пермь, гроза, туча над городом, дождь
Шторм в Перми длился около получаса Фото:

В Перми 29 мая прошел первый в текущем году шторм. Природное явление началось с сильного дождя и ветра и сопровождалось громом. URA.RU собрало снимки огромной грозовой тучи, которую наблюдали жители всего города.

Шторм длился около получаса, не нанеся городу серьезных повреждений. Ранее более мощный и длительный шторм прошелся по Березникам, где обрывал провода, сносил кровлю крыш, остановки и в итоге оставил многих жителей без света и воды.

URA.RU сообщало, что синоптики спрогнозировали, что в понедельник, 29 мая, в Пермском крае закончится аномальная жара, пришедшая в регион. На неделе ожидается похолодание, также местами возможны дожди с грозами.

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В Перми 29 мая прошел первый в текущем году шторм. Природное явление началось с сильного дождя и ветра и сопровождалось громом. URA.RU собрало снимки огромной грозовой тучи, которую наблюдали жители всего города. Шторм длился около получаса, не нанеся городу серьезных повреждений. Ранее более мощный и длительный шторм прошелся по Березникам, где обрывал провода, сносил кровлю крыш, остановки и в итоге оставил многих жителей без света и воды. URA.RU сообщало, что синоптики спрогнозировали, что в понедельник, 29 мая, в Пермском крае закончится аномальная жара, пришедшая в регион. На неделе ожидается похолодание, также местами возможны дожди с грозами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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