Группа «Любэ» выступит на пермской эспланаде

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Концерт группы "Любэ" на праздновании Дня Строителя. Сургут, расторгуев николай, любэ
Концерт пройдет 2 июля Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

В рамках празднования 300-летия Перми на эспланаде пройдет концерт с участием группы «Любэ». Об этом 29 мая заявил член оргкомитета по празднованию юбилея города Гавриил Гордеев в ходе пресс-конференции в ТАСС.

«2 июля, в день присвоения Перми звания „Города трудовой доблести“, пройдет открытие памятной стелы. На городской эспланаде состоится концерт с участием группы „Любэ“», — отметил Гордеев.

В рамках празднования 300-летия в Перми также выступит группа «Чайф». Ее концерт откроет фестиваль «Город перемен».

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В рамках празднования 300-летия Перми на эспланаде пройдет концерт с участием группы «Любэ». Об этом 29 мая заявил член оргкомитета по празднованию юбилея города Гавриил Гордеев в ходе пресс-конференции в ТАСС. «2 июля, в день присвоения Перми звания „Города трудовой доблести“, пройдет открытие памятной стелы. На городской эспланаде состоится концерт с участием группы „Любэ“», — отметил Гордеев. В рамках празднования 300-летия в Перми также выступит группа «Чайф». Ее концерт откроет фестиваль «Город перемен».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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