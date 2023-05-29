Группа «Любэ» выступит на пермской эспланаде

Концерт пройдет 2 июля
новость из сюжета300-летие Перми
В рамках празднования 300-летия Перми на эспланаде пройдет концерт с участием группы «Любэ». Об этом 29 мая заявил член оргкомитета по празднованию юбилея города Гавриил Гордеев в ходе пресс-конференции в ТАСС.
«2 июля, в день присвоения Перми звания „Города трудовой доблести“, пройдет открытие памятной стелы. На городской эспланаде состоится концерт с участием группы „Любэ“», — отметил Гордеев.
В рамках празднования 300-летия в Перми также выступит группа «Чайф». Ее концерт откроет фестиваль «Город перемен».
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