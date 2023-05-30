В Тюменской области собака соседа откусила мужчине палец

Пес соседа накинулся на мужчину, пытавшегося спасти свою собаку (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Ишимского района (Тюменская область) защищал своего пекинеса от нападения соседского пса, за что оказался покалечен: собака откусила ему часть пальца. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе районного суда. Пострадавший смог отсудить моральную компенсацию в 75 тысяч рублей.

«Истец выходил из дома со своим пекинесом, когда на улице собака соседа (породы акита-ину) бросилась на их собаку. Истец, защищая животное, взял его на руки, но собака ответчика напала на него и укусила за кисть руки. Сняв с рук перчатки, мужчина обнаружил, что зверь откусил ему ногтевую фалангу среднего пальца», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Экспертиза показала, что мужчина получил вред здоровью средней тяжести. Истец требовал с соседа моральную компенсацию в 200 тысяч рублей. Однако суд хоть и встал на его сторону, но снизил размер выплаты. В итоге сосед пострадавшего должен будет выплатить ему 75 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Голышманово (Тюменская область) бездомная собака напала на ребенка. За покусанную руку 12-летний мальчик получил 10 000 рублей от мэрии.