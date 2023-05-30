В Екатеринбурге решат судьбу рецидивиста, который напал с ножом на людей в парке УрГУПСа

31 мая 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Происшествие случилось в начале июня в 2022 году Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге осудят мужчину, который ранее отсидел 15 лет за убийство. В июне 2022 года екатеринбуржец напал с ножом на людей в парке возле Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). В результате от рук обвиняемого пострадали три человека, один из которых погиб. Об этом сообщает Следственный комитет России по Свердловской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего ранее судимого жителя Екатеринбурга», — рассказали в ведомстве. Мужчину, который напал на людей в парке возле УрГУПС, обвиняют по четырем статьям: убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, а также разбой, совершенный с применением насилия, и разбой, совершенный с угрозой применения насилия и с применением предмета, используемого в качестве оружия. Как выяснили следователи, 12 июня обвиняемый, будучи пьяным, похитил у рыбака удочку. Мужчина это заметил и стал преследовать удалявшегося от него похитителя. Ранее судимый екатеринбуржец напал на него с ножом и нанес удары в шею и грудь, а затем ограбил. Потерпевшего удалось спасти. Эту стычку заметил другой житель Екатеринбурга. Чтобы не дать ему сообщить об этом в полицию, 43-летний мужчина решил убить свидетеля. «Он нанес ему удар колюще-режущим орудием в область шеи, в результате чего потерпевшему было причинено смертельное ранение. Он погиб на месте происшествия», — рассказали в СКР. В этот же вечер обвиняемый напал на 21-летнюю студентку, у которой попытался похитить сумку, но девушке удалось убежать. Чтобы установить все факты, следователь опросил более 30 свидетелей, провел осмотры места происшествия, очные ставки, обыски и выемки. Сейчас уголовное дело отправлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. В отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу уточнили, что мужчину удалось задержать в ходе масштабных оперативно-разыскных мероприятий. «В ходе оперативных действий сыщикам удалось в сжатые сроки установить личность подозреваемого и в дальнейшем вынудить его обнаружить себя. 14 июня 2022 года стражи порядка задержали местного жителя, проживавшего в микрорайоне Сортировочный», — заявили силовики. При этом полицейские установили, что ранее мужчина отсидел в тюрьме 15 лет за убийство, где также использовал нож. В 2022 году в парке возле УрГУПСа на улице Колмогорова в Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на людей. Один человек погиб, второй был ранен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге осудят мужчину, который ранее отсидел 15 лет за убийство. В июне 2022 года екатеринбуржец напал с ножом на людей в парке возле Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС). В результате от рук обвиняемого пострадали три человека, один из которых погиб. Об этом сообщает Следственный комитет России по Свердловской области. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего ранее судимого жителя Екатеринбурга», — рассказали в ведомстве. Мужчину, который напал на людей в парке возле УрГУПС, обвиняют по четырем статьям: убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление, покушение на убийство двух лиц, сопряженное с разбоем, а также разбой, совершенный с применением насилия, и разбой, совершенный с угрозой применения насилия и с применением предмета, используемого в качестве оружия. Как выяснили следователи, 12 июня обвиняемый, будучи пьяным, похитил у рыбака удочку. Мужчина это заметил и стал преследовать удалявшегося от него похитителя. Ранее судимый екатеринбуржец напал на него с ножом и нанес удары в шею и грудь, а затем ограбил. Потерпевшего удалось спасти. Эту стычку заметил другой житель Екатеринбурга. Чтобы не дать ему сообщить об этом в полицию, 43-летний мужчина решил убить свидетеля. «Он нанес ему удар колюще-режущим орудием в область шеи, в результате чего потерпевшему было причинено смертельное ранение. Он погиб на месте происшествия», — рассказали в СКР. В этот же вечер обвиняемый напал на 21-летнюю студентку, у которой попытался похитить сумку, но девушке удалось убежать. Чтобы установить все факты, следователь опросил более 30 свидетелей, провел осмотры места происшествия, очные ставки, обыски и выемки. Сейчас уголовное дело отправлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. В отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу уточнили, что мужчину удалось задержать в ходе масштабных оперативно-разыскных мероприятий. «В ходе оперативных действий сыщикам удалось в сжатые сроки установить личность подозреваемого и в дальнейшем вынудить его обнаружить себя. 14 июня 2022 года стражи порядка задержали местного жителя, проживавшего в микрорайоне Сортировочный», — заявили силовики. При этом полицейские установили, что ранее мужчина отсидел в тюрьме 15 лет за убийство, где также использовал нож. В 2022 году в парке возле УрГУПСа на улице Колмогорова в Екатеринбурге неизвестный напал с ножом на людей. Один человек погиб, второй был ранен.