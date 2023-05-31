Экс-премьер Украины допустил полный запрет Дня победы в стране

Экс-премьер Украины Азаров: Киев запрещает День победы, отменяя вклад украинцев в ВОВ

31 мая 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Николай Азаров высказал недовольство потенциальной отменой Дня победы на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После того как на Украине приняли закон, по которому День победы (Киев празднует «День Памяти и Победы над нацизмом» — прим. URA.RU) отмечается 8 мая, постепенно в стране полностью запретят праздничные мероприятия по этому поводу. С таким мнением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, спрогнозировав полную отмену Дня победы. «Нетрудно догадаться, что это не механический перенос даты, а в рамках декоммунизации новый праздник будет лишен всяких упоминаний о вкладе Красной армии в разгром нацизма, большую роль в котором сыграли и жители Украины. <…> Скорей всего, вслед за данным законом запретят любые праздничные мероприятия по поводу Великой отечественной войне 9 мая», — заявил Николай Азаров в соцсетях. По его мнению, Украина официально откажется от победы своего народа в Великой Отечественной войне. Политик называет это большой ошибкой киевского режима. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект, отменяющий День победы 9 мая. Зеленский обозначил, что 8 мая в стране будет отмечаться «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне». Депутаты 29 мая поддержали данный законопроект, передает «Национальная служба новостей».

После того как на Украине приняли закон, по которому День победы (Киев празднует «День Памяти и Победы над нацизмом» — прим. URA.RU) отмечается 8 мая, постепенно в стране полностью запретят праздничные мероприятия по этому поводу. С таким мнением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, спрогнозировав полную отмену Дня победы. «Нетрудно догадаться, что это не механический перенос даты, а в рамках декоммунизации новый праздник будет лишен всяких упоминаний о вкладе Красной армии в разгром нацизма, большую роль в котором сыграли и жители Украины. <…> Скорей всего, вслед за данным законом запретят любые праздничные мероприятия по поводу Великой отечественной войне 9 мая», — заявил Николай Азаров в соцсетях. По его мнению, Украина официально откажется от победы своего народа в Великой Отечественной войне. Политик называет это большой ошибкой киевского режима. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект, отменяющий День победы 9 мая. Зеленский обозначил, что 8 мая в стране будет отмечаться «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне». Депутаты 29 мая поддержали данный законопроект, передает «Национальная служба новостей».