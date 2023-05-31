Экс-премьер Украины допустил полный запрет Дня победы в стране

Экс-премьер Украины Азаров: Киев запрещает День победы, отменяя вклад украинцев в ВОВ
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Поезд победы. Курган , ордена, пенсионер, георгиевская лента, медали, ветеран вов
Николай Азаров высказал недовольство потенциальной отменой Дня победы на Украине Фото:

После того как на Украине приняли закон, по которому День победы (Киев празднует «День Памяти и Победы над нацизмом» — прим. URA.RU) отмечается 8 мая, постепенно в стране полностью запретят праздничные мероприятия по этому поводу. С таким мнением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, спрогнозировав полную отмену Дня победы.

«Нетрудно догадаться, что это не механический перенос даты, а в рамках декоммунизации новый праздник будет лишен всяких упоминаний о вкладе Красной армии в разгром нацизма, большую роль в котором сыграли и жители Украины. <…> Скорей всего, вслед за данным законом запретят любые праздничные мероприятия по поводу Великой отечественной войне 9 мая», — заявил Николай Азаров в соцсетях. По его мнению, Украина официально откажется от победы своего народа в Великой Отечественной войне. Политик называет это большой ошибкой киевского режима.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект, отменяющий День победы 9 мая. Зеленский обозначил, что 8 мая в стране будет отмечаться «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне». Депутаты 29 мая поддержали данный законопроект, передает «Национальная служба новостей».

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После того как на Украине приняли закон, по которому День победы (Киев празднует «День Памяти и Победы над нацизмом» — прим. URA.RU) отмечается 8 мая, постепенно в стране полностью запретят праздничные мероприятия по этому поводу. С таким мнением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, спрогнозировав полную отмену Дня победы. «Нетрудно догадаться, что это не механический перенос даты, а в рамках декоммунизации новый праздник будет лишен всяких упоминаний о вкладе Красной армии в разгром нацизма, большую роль в котором сыграли и жители Украины. <…> Скорей всего, вслед за данным законом запретят любые праздничные мероприятия по поводу Великой отечественной войне 9 мая», — заявил Николай Азаров в соцсетях. По его мнению, Украина официально откажется от победы своего народа в Великой Отечественной войне. Политик называет это большой ошибкой киевского режима. Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект, отменяющий День победы 9 мая. Зеленский обозначил, что 8 мая в стране будет отмечаться «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне». Депутаты 29 мая поддержали данный законопроект, передает «Национальная служба новостей».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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