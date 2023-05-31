Экс-премьер Украины допустил полный запрет Дня победы в стране

После того как на Украине приняли закон, по которому День победы (Киев празднует «День Памяти и Победы над нацизмом» — прим. URA.RU) отмечается 8 мая, постепенно в стране полностью запретят праздничные мероприятия по этому поводу. С таким мнением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, спрогнозировав полную отмену Дня победы.
«Нетрудно догадаться, что это не механический перенос даты, а в рамках декоммунизации новый праздник будет лишен всяких упоминаний о вкладе Красной армии в разгром нацизма, большую роль в котором сыграли и жители Украины. <…> Скорей всего, вслед за данным законом запретят любые праздничные мероприятия по поводу Великой отечественной войне 9 мая», — заявил Николай Азаров в соцсетях. По его мнению, Украина официально откажется от победы своего народа в Великой Отечественной войне. Политик называет это большой ошибкой киевского режима.
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект, отменяющий День победы 9 мая. Зеленский обозначил, что 8 мая в стране будет отмечаться «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне». Депутаты 29 мая поддержали данный законопроект, передает «Национальная служба новостей».
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