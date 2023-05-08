МИД РФ отреагировал на отмену Зеленским Дня Победы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Владимира Зеленского предателем после того, как он отменил празднование на Украине Дня Победы 9 мая. По ее мнению, украинский лидер оскорбил своих предков.
«Предатель. Вот это Зеленский. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу», — написала Мария Захарова в своем
Ранее Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине по-прежнему много людей, которые чтят День Победы. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение Зеленского подлым, но ожидаемым.
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