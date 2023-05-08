МИД РФ отреагировал на отмену Зеленским Дня Победы

Захарова: Зеленский предал предков, отменив 9 Мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова назвала Владимира Зеленского предателем Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Владимира Зеленского предателем после того, как он отменил празднование на Украине Дня Победы 9 мая. По ее мнению, украинский лидер оскорбил своих предков.

«Предатель. Вот это Зеленский. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

Ранее Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине по-прежнему много людей, которые чтят День Победы. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение Зеленского подлым, но ожидаемым.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Владимира Зеленского предателем после того, как он отменил празднование на Украине Дня Победы 9 мая. По ее мнению, украинский лидер оскорбил своих предков. «Предатель. Вот это Зеленский. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине по-прежнему много людей, которые чтят День Победы. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение Зеленского подлым, но ожидаемым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...