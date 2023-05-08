МИД РФ отреагировал на отмену Зеленским Дня Победы

Захарова: Зеленский предал предков, отменив 9 Мая

08 мая 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Мария Захарова назвала Владимира Зеленского предателем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Владимира Зеленского предателем после того, как он отменил празднование на Украине Дня Победы 9 мая. По ее мнению, украинский лидер оскорбил своих предков. «Предатель. Вот это Зеленский. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале . Ранее Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине по-прежнему много людей, которые чтят День Победы. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение Зеленского подлым, но ожидаемым.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Владимира Зеленского предателем после того, как он отменил празднование на Украине Дня Победы 9 мая. По ее мнению, украинский лидер оскорбил своих предков. «Предатель. Вот это Зеленский. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, по которому День Памяти и Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине будет праздноваться 8 мая, а 9 мая — День Европы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине по-прежнему много людей, которые чтят День Победы. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение Зеленского подлым, но ожидаемым.