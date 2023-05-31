Белый дом: Зеленский заверял США, что понимает беспокойство из-за атак на Россию

01 июня 2023 в 00:48 Размер текста - 17 +

Зеленский понимает беспокойство россиян насчет ударов ВСУ по территории страны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский понимает беспокойство России по поводу планируемого контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Зеленский сам давал нам заверения, что они с уважением относятся к беспокойству. Они понимают», — ответил он журналистам на вопрос о том, доносил ли Вашингтон до Киева свою позицию относительно проведения атак по территории РФ. Его слова приводит РИА Новости. Кирби отметил, что в США выступают против того, чтобы ВСУ наносили удары по территориям России, так как это может привести к ядерной войне. Он подчернкул, что конфликт на Украине и так уже обострился. Ранее, 30 мая, украинские беспилотники атаковали Москву. Несколько дронов упали на жилые дома, в квартирах были выбиты стекла. Была проведена эвакуация мирных жителей. За время атаки армия России сбила восемь беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский понимает беспокойство России по поводу планируемого контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Зеленский сам давал нам заверения, что они с уважением относятся к беспокойству. Они понимают», — ответил он журналистам на вопрос о том, доносил ли Вашингтон до Киева свою позицию относительно проведения атак по территории РФ. Его слова приводит РИА Новости. Кирби отметил, что в США выступают против того, чтобы ВСУ наносили удары по территориям России, так как это может привести к ядерной войне. Он подчернкул, что конфликт на Украине и так уже обострился. Ранее, 30 мая, украинские беспилотники атаковали Москву. Несколько дронов упали на жилые дома, в квартирах были выбиты стекла. Была проведена эвакуация мирных жителей. За время атаки армия России сбила восемь беспилотников.