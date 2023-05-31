В Белом доме рассказали, почему США выступают против ударов ВСУ по России

Белый дом: США не хотят ядерной войны, поэтому против ударов Киева по РФ

31 мая 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

В США выступили против атак ВСУ на Россию Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США не хотят, чтобы вооруженные силы Украины наносили удары по территориям России, так как это может привести к ядерной войне. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Чтобы избежать Третьей мировой войны», — ответил Кирби на вопрос о том, почему Вашингтон не хочет поддерживать атаку ВСУ на российские города. Он также подчеркнул, конфликт на Украине и так уже обострился, передает РИА Новости. Ранее в Белом доме заявили, что не поддерживают украинские атаки беспилотниками, которая произошли 30 мая в Москве и Подмосковье. По словам представителей резиденции, США сосредоточены на предоставлении помощи Украине, в которую входит оборудование и обучение. При этом США не желают эскалации конфликта и его превращения в «войну против Запада», отметил Кирби.

Власти США не хотят, чтобы вооруженные силы Украины наносили удары по территориям России, так как это может привести к ядерной войне. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Чтобы избежать Третьей мировой войны», — ответил Кирби на вопрос о том, почему Вашингтон не хочет поддерживать атаку ВСУ на российские города. Он также подчеркнул, конфликт на Украине и так уже обострился, передает РИА Новости. Ранее в Белом доме заявили, что не поддерживают украинские атаки беспилотниками, которая произошли 30 мая в Москве и Подмосковье. По словам представителей резиденции, США сосредоточены на предоставлении помощи Украине, в которую входит оборудование и обучение. При этом США не желают эскалации конфликта и его превращения в «войну против Запада», отметил Кирби.