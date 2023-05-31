31 мая 2023

В Белом доме рассказали, почему США выступают против ударов ВСУ по России

Белый дом: США не хотят ядерной войны, поэтому против ударов Киева по РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В США выступили против атак ВСУ на Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти США не хотят, чтобы вооруженные силы Украины наносили удары по территориям России, так как это может привести к ядерной войне. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Чтобы избежать Третьей мировой войны», — ответил Кирби на вопрос о том, почему Вашингтон не хочет поддерживать атаку ВСУ на российские города. Он также подчеркнул, конфликт на Украине и так уже обострился, передает РИА Новости.

Ранее в Белом доме заявили, что не поддерживают украинские атаки беспилотниками, которая произошли 30 мая в Москве и Подмосковье. По словам представителей резиденции, США сосредоточены на предоставлении помощи Украине, в которую входит оборудование и обучение. При этом США не желают эскалации конфликта и его превращения в «войну против Запада», отметил Кирби.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти США не хотят, чтобы вооруженные силы Украины наносили удары по территориям России, так как это может привести к ядерной войне. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. «Чтобы избежать Третьей мировой войны», — ответил Кирби на вопрос о том, почему Вашингтон не хочет поддерживать атаку ВСУ на российские города. Он также подчеркнул, конфликт на Украине и так уже обострился, передает РИА Новости. Ранее в Белом доме заявили, что не поддерживают украинские атаки беспилотниками, которая произошли 30 мая в Москве и Подмосковье. По словам представителей резиденции, США сосредоточены на предоставлении помощи Украине, в которую входит оборудование и обучение. При этом США не желают эскалации конфликта и его превращения в «войну против Запада», отметил Кирби.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...