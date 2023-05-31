В Белом доме рассказали, почему США выступают против ударов ВСУ по России

Власти США не хотят, чтобы вооруженные силы Украины наносили удары по территориям России, так как это может привести к ядерной войне. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Чтобы избежать Третьей мировой войны», — ответил Кирби на вопрос о том, почему Вашингтон не хочет поддерживать атаку ВСУ на российские города. Он также подчеркнул, конфликт на Украине и так уже обострился, передает РИА Новости.
Ранее в Белом доме заявили, что не поддерживают украинские атаки беспилотниками, которая произошли 30 мая в Москве и Подмосковье. По словам представителей резиденции, США сосредоточены на предоставлении помощи Украине, в которую входит оборудование и обучение. При этом США не желают эскалации конфликта и его превращения в «войну против Запада», отметил Кирби.
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