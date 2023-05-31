Тюменцам навязывают школьную форму от местных производителей

Департамент образования Тюмени рекомендовал родителям выбирать школьную форму по каталогам местных фабрик

01 июня 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Представители родительской общественности Тюмени пока считают местных производителей «темной лошадкой» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент образования вызвал недовольство тюменских родителей, порекомендовав директорам школ заказывать форму для учителей и учеников у определенных производителей. Об отношении родительской общественности к этой идее рассказала URA.RU на правах анонимности одна из участниц родительского комитета. «Прошла встреча в торгово-промышленной палате, там было несколько производителей, они раздали свои каталоги. Департамент рекомендует директорам школ именно у этих производителей покупать, а мы не согласны. Даже проблема не в том, что одежда плохая или дорогая — мы просто этого даже не знаем, это для нас кот в мешке сейчас. И если окажется, что качество не очень, жалко будет заплатить большие деньги и потом среди учебного года что-то менять», — пояснила свою позицию собеседница URA.RU. Для самих производителей это является частью системы поддержки, которую запустили в торгово-промышленной палате Тюменской области. Сейчас для местных производителей главная проблема — найти рынки сбыта и наладить массовое производство. «У нас хорошие ткани, мы соблюдаем все требования роспотребнадзора к школьной форме, но конкуренция со стороны крупных сетевых фирм развиваться не дает», — рассказал URA.RU руководитель тюменской швейной мастерской. Агентство направило запросы в торгово-промышленную палату области и департамент образования, ответы ожидаются. Ранее URA.RU рассказало, что для местных производителей школьной формы провели первый в истории Тюмени показ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент образования вызвал недовольство тюменских родителей, порекомендовав директорам школ заказывать форму для учителей и учеников у определенных производителей. Об отношении родительской общественности к этой идее рассказала URA.RU на правах анонимности одна из участниц родительского комитета. «Прошла встреча в торгово-промышленной палате, там было несколько производителей, они раздали свои каталоги. Департамент рекомендует директорам школ именно у этих производителей покупать, а мы не согласны. Даже проблема не в том, что одежда плохая или дорогая — мы просто этого даже не знаем, это для нас кот в мешке сейчас. И если окажется, что качество не очень, жалко будет заплатить большие деньги и потом среди учебного года что-то менять», — пояснила свою позицию собеседница URA.RU. Для самих производителей это является частью системы поддержки, которую запустили в торгово-промышленной палате Тюменской области. Сейчас для местных производителей главная проблема — найти рынки сбыта и наладить массовое производство. «У нас хорошие ткани, мы соблюдаем все требования роспотребнадзора к школьной форме, но конкуренция со стороны крупных сетевых фирм развиваться не дает», — рассказал URA.RU руководитель тюменской швейной мастерской. Агентство направило запросы в торгово-промышленную палату области и департамент образования, ответы ожидаются. Ранее URA.RU рассказало, что для местных производителей школьной формы провели первый в истории Тюмени показ.