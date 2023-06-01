Жителям ХМАО грозят проблемы с ремонтом квартир из-за европейских санкций

В магазинах ХМАО заканчиваются строительные инструменты немецкого бренда Bosch

02 июня 2023 в 08:46 Размер текста - 17 +

В магазинах ХМАО заканчиваются запасы строительных перфораторов Bosch Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В магазинах ХМАО из-за европейских санкций заканчиваются запасы строительных перфораторов от немецкого бренда Bosch. Инструменты пользовались особой популярностью как у профессиональных мастеров, так и среди обычных покупателей. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорской сферы ремонтных услуг. «Тут, конечно, дело вкуса, но многие, кто профессионально занимаются ремонтом, брали Bosch. Их перфораторы, говорят, мощнее. Проблема, что из „Бошей“ в магазинах в основном остались непопулярные модели. Нормальный аппарат с пылеудалением найти трудно. На маркетплейсах можно что-то подобрать, но все равно ждать надо, а это лишний простой и потеря клиентов», — рассказывает мастер по ремонту Александр. Продавцы в югорских магазинах отмечают, что продукция бренда действительно в дефиците. Однако предлагают много аналогов, которые имеются в наличии. «По Bosch только остатки есть, под заказ доставка больше 200 дней. Им нашли замену — отечественные „Вихрь“, „Зубр“, „Ресанта“. Из импортных — Milwaukee, Metabo, обещают Makita. Это именно по профессиональным перфораторам», — рассказал URA.RU менеджер компании электрооборудования «ЭТМ» в Нижневартовске. На сайте DNS в наличии по Нижневартовску осталось две модели перфораторов Bosch. В Сургуте — пять моделей. Получить комментарий по ситуации у представителей сети на момент публикации новости не удалось. В «М.Видео» на сайте доступна только одна модель под заказ с ожиданием в месяц. В пресс-службе ритейлера агентству сообщили, что всего на онлайн-площадке есть порядка 30 моделей техники Bosch в категории «электроинструменты», однако ассортимент доступен по модели маркетплейса. «Это товары наших партнеров. Заказать можно с доставкой в Сургут или Нефтеюганск. Всего в „М.Видео“ для покупателей Сургута доступно несколько сотен моделей электроинструментов от российских, китайских и европейских производителей — некоторые под заказ, некоторые есть в наличие в магазинах», — сообщили представители сети. Ранее URA.RU рассказывало, что немецкая компания Bosch продаст два своих завода в России на фоне санкций. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. Он также отмечал, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В магазинах ХМАО из-за европейских санкций заканчиваются запасы строительных перфораторов от немецкого бренда Bosch. Инструменты пользовались особой популярностью как у профессиональных мастеров, так и среди обычных покупателей. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорской сферы ремонтных услуг. «Тут, конечно, дело вкуса, но многие, кто профессионально занимаются ремонтом, брали Bosch. Их перфораторы, говорят, мощнее. Проблема, что из „Бошей“ в магазинах в основном остались непопулярные модели. Нормальный аппарат с пылеудалением найти трудно. На маркетплейсах можно что-то подобрать, но все равно ждать надо, а это лишний простой и потеря клиентов», — рассказывает мастер по ремонту Александр. Продавцы в югорских магазинах отмечают, что продукция бренда действительно в дефиците. Однако предлагают много аналогов, которые имеются в наличии. «По Bosch только остатки есть, под заказ доставка больше 200 дней. Им нашли замену — отечественные „Вихрь“, „Зубр“, „Ресанта“. Из импортных — Milwaukee, Metabo, обещают Makita. Это именно по профессиональным перфораторам», — рассказал URA.RU менеджер компании электрооборудования «ЭТМ» в Нижневартовске. На сайте DNS в наличии по Нижневартовску осталось две модели перфораторов Bosch. В Сургуте — пять моделей. Получить комментарий по ситуации у представителей сети на момент публикации новости не удалось. В «М.Видео» на сайте доступна только одна модель под заказ с ожиданием в месяц. В пресс-службе ритейлера агентству сообщили, что всего на онлайн-площадке есть порядка 30 моделей техники Bosch в категории «электроинструменты», однако ассортимент доступен по модели маркетплейса. «Это товары наших партнеров. Заказать можно с доставкой в Сургут или Нефтеюганск. Всего в „М.Видео“ для покупателей Сургута доступно несколько сотен моделей электроинструментов от российских, китайских и европейских производителей — некоторые под заказ, некоторые есть в наличие в магазинах», — сообщили представители сети. Ранее URA.RU рассказывало, что немецкая компания Bosch продаст два своих завода в России на фоне санкций. Недружественные страны ввели ограничения после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — завершить боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. Он также отмечал, что санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.