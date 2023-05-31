В Тюмени автомобиль Toyota Auris врезался в пассажирский автобус, выезжая со второстепенной дороги на главную. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД Тюменской области.
«Toyota Auris и автобус столкнулись сегодня на ул. Профсоюзной, 7 в Тюмени. Предварительно, 41-летняя водитель Toyota не предоставила преимущество автобусу, выезжая со второстепенной дороги на главную. От удара иномарку отбросило в опору освещения», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.
Две 16-летние пассажирки иномарки в результате аварии получили ранения различной степени тяжести. Водитель Toyota также была травмирована. Иные обстоятельства, которые привели к ДТП, устанавливаются.
Ранее URA.RU писало о том, что в результате столкновения двух грузовиков на трассе под Тюменью погиб человек. Один из водителей после аварии не смог покинуть кабину горящего автомобиля.
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