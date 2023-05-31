31 мая 2023

В Тюмени иномарка врезалась в пассажирский автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки
Авария произошла на ул. Профсоюзной в Тюмени Фото:

В Тюмени автомобиль Toyota Auris врезался в пассажирский автобус, выезжая со второстепенной дороги на главную. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД Тюменской области.

«Toyota Auris и автобус столкнулись сегодня на ул. Профсоюзной, 7 в Тюмени. Предварительно, 41-летняя водитель Toyota не предоставила преимущество автобусу, выезжая со второстепенной дороги на главную. От удара иномарку отбросило в опору освещения», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции.

Две 16-летние пассажирки иномарки в результате аварии получили ранения различной степени тяжести. Водитель Toyota также была травмирована. Иные обстоятельства, которые привели к ДТП, устанавливаются.

Ранее URA.RU писало о том, что в результате столкновения двух грузовиков на трассе под Тюменью погиб человек. Один из водителей после аварии не смог покинуть кабину горящего автомобиля.

После столкновения с автобусом легковой автомобиль врезался в столб
После столкновения с автобусом легковой автомобиль врезался в столб

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В Тюмени автомобиль Toyota Auris врезался в пассажирский автобус, выезжая со второстепенной дороги на главную. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД Тюменской области. «Toyota Auris и автобус столкнулись сегодня на ул. Профсоюзной, 7 в Тюмени. Предварительно, 41-летняя водитель Toyota не предоставила преимущество автобусу, выезжая со второстепенной дороги на главную. От удара иномарку отбросило в опору освещения», — указано в сообщении областной Госавтоинспекции. Две 16-летние пассажирки иномарки в результате аварии получили ранения различной степени тяжести. Водитель Toyota также была травмирована. Иные обстоятельства, которые привели к ДТП, устанавливаются. Ранее URA.RU писало о том, что в результате столкновения двух грузовиков на трассе под Тюменью погиб человек. Один из водителей после аварии не смог покинуть кабину горящего автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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