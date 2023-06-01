01 июня 2023

Екатеринбургский зоопарк закроют на один день

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, екатеринбургский зоопарк
2 июня в зоопарке будет санитарный день Фото:

Екатеринбургский зоопарк сегодня не будет работать по причине проведения санитарного дня. Об этом сообщили в соцсетях организации.

«Зоопарк будет закрыт 2 июня. У нас санитарный день, животные отдыхают после шумного праздника, сотрудники проводят тщательную уборку», — сообщили на официальной странице зоопарка «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало об обновлении зоопарка в Екатеринбурге к празднованию 300-летия города. На территории зоосада появятся новые зоны отдыха, лавочки и обновленный фонтан.

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Екатеринбургский зоопарк сегодня не будет работать по причине проведения санитарного дня. Об этом сообщили в соцсетях организации. «Зоопарк будет закрыт 2 июня. У нас санитарный день, животные отдыхают после шумного праздника, сотрудники проводят тщательную уборку», — сообщили на официальной странице зоопарка «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало об обновлении зоопарка в Екатеринбурге к празднованию 300-летия города. На территории зоосада появятся новые зоны отдыха, лавочки и обновленный фонтан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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