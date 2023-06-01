Екатеринбургский зоопарк закроют на один день

2 июня в зоопарке будет санитарный день
Екатеринбургский зоопарк сегодня не будет работать по причине проведения санитарного дня. Об этом сообщили в соцсетях организации.
«Зоопарк будет закрыт 2 июня. У нас санитарный день, животные отдыхают после шумного праздника, сотрудники проводят тщательную уборку», — сообщили на официальной странице зоопарка «Вконтакте».
Ранее URA.RU сообщало об обновлении зоопарка в Екатеринбурге к празднованию 300-летия города. На территории зоосада появятся новые зоны отдыха, лавочки и обновленный фонтан.
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