Мишустин сделал комплимент Саудовской Аравии на «Иннопроме»

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Мишустин отметил динамичное развитие экономических отношений между Россией и Саудовской Аравией
Мишустин отметил динамичное развитие экономических отношений между Россией и Саудовской Аравией Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

Статус Саудовской Аравии как страны-партнера на международной промышленной выставке «Иннопром-2025» свидетельствует о высоком уровне взаимодействия между двумя государствами. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Страной-партнером „Иннопрома“ в текущем году стала Саудовская Аравия. Это прямое свидетельство высокого уровня российско-саудовского взаимодействия», — сказал Мишустин в ходе выступления на выставке, которая проходит с 7 по 10 июля в Екатеринбурге. Премьер-министр отметил динамичное развитие торгово-экономических отношений между Россией и Саудовской Аравией. Он выразил уверенность в дальнейших перспективах расширения сотрудничества в таких сферах, как нефтегазовый сектор, машиностроение, автомобилестроение, фармацевтика, производство минеральных удобрений и информационные технологии.

Ранее Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в работе «Иннопрома». В этом году центральной темой выставки стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». В рамках форума были представлены новейшие разработки, в том числе современные трехсекционные и скоростные пятисекционные трамваи для мегаполисов, что подчеркивает акцент выставки на инновации и развитие промышленного потенциала.

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Статус Саудовской Аравии как страны-партнера на международной промышленной выставке «Иннопром-2025» свидетельствует о высоком уровне взаимодействия между двумя государствами. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «Страной-партнером „Иннопрома“ в текущем году стала Саудовская Аравия. Это прямое свидетельство высокого уровня российско-саудовского взаимодействия», — сказал Мишустин в ходе выступления на выставке, которая проходит с 7 по 10 июля в Екатеринбурге. Премьер-министр отметил динамичное развитие торгово-экономических отношений между Россией и Саудовской Аравией. Он выразил уверенность в дальнейших перспективах расширения сотрудничества в таких сферах, как нефтегазовый сектор, машиностроение, автомобилестроение, фармацевтика, производство минеральных удобрений и информационные технологии. Ранее Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в работе «Иннопрома». В этом году центральной темой выставки стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». В рамках форума были представлены новейшие разработки, в том числе современные трехсекционные и скоростные пятисекционные трамваи для мегаполисов, что подчеркивает акцент выставки на инновации и развитие промышленного потенциала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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