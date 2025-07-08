Мишустин сделал комплимент Саудовской Аравии на «Иннопроме»

Статус Саудовской Аравии как страны-партнера на международной промышленной выставке «Иннопром-2025» свидетельствует о высоком уровне взаимодействия между двумя государствами. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Страной-партнером „Иннопрома“ в текущем году стала Саудовская Аравия. Это прямое свидетельство высокого уровня российско-саудовского взаимодействия», — сказал Мишустин в ходе выступления на выставке, которая проходит с 7 по 10 июля в Екатеринбурге. Премьер-министр отметил динамичное развитие торгово-экономических отношений между Россией и Саудовской Аравией. Он выразил уверенность в дальнейших перспективах расширения сотрудничества в таких сферах, как нефтегазовый сектор, машиностроение, автомобилестроение, фармацевтика, производство минеральных удобрений и информационные технологии.
Ранее Мишустин прибыл в Екатеринбург для участия в работе «Иннопрома». В этом году центральной темой выставки стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». В рамках форума были представлены новейшие разработки, в том числе современные трехсекционные и скоростные пятисекционные трамваи для мегаполисов, что подчеркивает акцент выставки на инновации и развитие промышленного потенциала.
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