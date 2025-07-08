Экс-главу «Екатеринбург-ЭКСПО» требуют посадить за решетку на семь лет

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Данилов вернул потраченные миллионы
Данилов вернул потраченные миллионы Фото:

В Ленинском райсуде гособвинитель потребовал назначить семь лет лишения свободы бывшему директору МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорю Данилову, обвиняемому в растрате 13 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Государственный обвинитель попросил суд назначить наказание Игорю Данилову в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 900 тысяч рублей», — пояснили там. Судебные прения состоялись 8 июля.

О том, что Данилов стал фигурантом дела, URA.RU сообщило 12 ноября 2024 года. Пост директора главного городского конгрессника он покинул в 2023 году. Тогда же появились слухи о том, что его якобы задержали. Сам Данилов это опровергал, свою вину он не признает до сих пор. Все деньги МВЦ он вернул и даже выплатил проценты. Новости по данной теме — в сюжете URA.RU.

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В Ленинском райсуде гособвинитель потребовал назначить семь лет лишения свободы бывшему директору МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорю Данилову, обвиняемому в растрате 13 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Государственный обвинитель попросил суд назначить наказание Игорю Данилову в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 900 тысяч рублей», — пояснили там. Судебные прения состоялись 8 июля. О том, что Данилов стал фигурантом дела, URA.RU сообщило 12 ноября 2024 года. Пост директора главного городского конгрессника он покинул в 2023 году. Тогда же появились слухи о том, что его якобы задержали. Сам Данилов это опровергал, свою вину он не признает до сих пор. Все деньги МВЦ он вернул и даже выплатил проценты. Новости по данной теме — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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