Экс-главу «Екатеринбург-ЭКСПО» требуют посадить за решетку на семь лет

В Ленинском райсуде гособвинитель потребовал назначить семь лет лишения свободы бывшему директору МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игорю Данилову, обвиняемому в растрате 13 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.
«Государственный обвинитель попросил суд назначить наказание Игорю Данилову в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 900 тысяч рублей», — пояснили там. Судебные прения состоялись 8 июля.
О том, что Данилов стал фигурантом дела, URA.RU сообщило 12 ноября 2024 года. Пост директора главного городского конгрессника он покинул в 2023 году. Тогда же появились слухи о том, что его якобы задержали. Сам Данилов это опровергал, свою вину он не признает до сих пор. Все деньги МВЦ он вернул и даже выплатил проценты. Новости по данной теме — в сюжете URA.RU.
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