В области вновь зафиксированы примеси в воздухе
Жители Свердловской области вновь ощутили запах гари. Судя по данным Уральского гидрометцентра, в регион вновь вернулся смог.
«С 20 часов 29 мая до 20 часов 3 июня на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — указано на сайте Гидрометцетра.
Ранее синоптики сообщали, что в Свердловскую область придет холодный фронт, который будут сопровождать грозы. Основная грозовая активность ожидается на северо-западе региона.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!