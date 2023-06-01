01 июня 2023

В Свердловскую область вернулся смог. Карта

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Город. Екатеринбург, смог, плохая видимость, город, дымка, городской пруд, нму, экология
В области вновь зафиксированы примеси в воздухе Фото:

Жители Свердловской области вновь ощутили запах гари. Судя по данным Уральского гидрометцентра, в регион вновь вернулся смог.

«С 20 часов 29 мая до 20 часов 3 июня на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — указано на сайте Гидрометцетра.

Ранее синоптики сообщали, что в Свердловскую область придет холодный фронт, который будут сопровождать грозы. Основная грозовая активность ожидается на северо-западе региона.

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Жители Свердловской области вновь ощутили запах гари. Судя по данным Уральского гидрометцентра, в регион вновь вернулся смог. «С 20 часов 29 мая до 20 часов 3 июня на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», — указано на сайте Гидрометцетра. Ранее синоптики сообщали, что в Свердловскую область придет холодный фронт, который будут сопровождать грозы. Основная грозовая активность ожидается на северо-западе региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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