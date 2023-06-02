Путин призвал защитить Россию от внешних врагов

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Россию неужно защитить от опасности извне, уточнил Владимир Путин Фото:

Нужно сделать все возможное для безопасности России от внешних врагов. С таким мнением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Нужно сделать все, чтобы не позволить ни при каких обстоятельствах раскачать ситуацию в стране извне», — уточнил Владимир Путин. С таким заявлением он выступил на заседании Совбеза РФ. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24».

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Нужно сделать все возможное для безопасности России от внешних врагов. С таким мнением выступил президент РФ Владимир Путин. «Нужно сделать все, чтобы не позволить ни при каких обстоятельствах раскачать ситуацию в стране извне», — уточнил Владимир Путин. С таким заявлением он выступил на заседании Совбеза РФ. Трансляцию проводил телеканал «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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