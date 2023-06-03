03 июня 2023
02 июня 2023

В Тюменской области сотрудники ГИБДД остановили пьяного дальнобойщика по пути в закусочную

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, большегруз, фура, штраф, проверка грузовиков, протокол дтп, полиция, гибдд, дпс, проверка документов
Автомобиль нарушителя помещен на спецстоянку Фото:

В Тюменской области на федеральной трассе Тюмень — Омск сотрудники ГИБДД остановили водителя большегруза из Уфы в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве рассказали, что нарушитель выпивал на стоянке, а затем решил доехать до ближайшей закусочной.

«Сегодня около полудня на 298-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск автоинспекторами был остановлен большегруз „Мерседес“ под управлением 46 — летнего жителя г. Уфы, у которого имелись признаки алкогольного опьянения. Дальнобойщик пояснил, что употреблял спиртное на стоянке, затем поехал до ближайшей закусочной», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

Уточняется, что по результатам освидетельствования у мужчины обнаружено 0,42 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль помещен на специальную стоянку, а в отношении нарушителя составлен административный протокол за пьяное вождение.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный житель Тюмени протаранил пять автомобилей после ссоры с тещей. Задержать нарушителя удалось благодаря одному из очевидцев массовой аварии, который начал преследовать мужчину, когда тот попытался скрыться с места ДТП.

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В Тюменской области на федеральной трассе Тюмень — Омск сотрудники ГИБДД остановили водителя большегруза из Уфы в состоянии алкогольного опьянения. В ведомстве рассказали, что нарушитель выпивал на стоянке, а затем решил доехать до ближайшей закусочной. «Сегодня около полудня на 298-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск автоинспекторами был остановлен большегруз „Мерседес“ под управлением 46 — летнего жителя г. Уфы, у которого имелись признаки алкогольного опьянения. Дальнобойщик пояснил, что употреблял спиртное на стоянке, затем поехал до ближайшей закусочной», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства. Уточняется, что по результатам освидетельствования у мужчины обнаружено 0,42 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль помещен на специальную стоянку, а в отношении нарушителя составлен административный протокол за пьяное вождение. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный житель Тюмени протаранил пять автомобилей после ссоры с тещей. Задержать нарушителя удалось благодаря одному из очевидцев массовой аварии, который начал преследовать мужчину, когда тот попытался скрыться с места ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
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