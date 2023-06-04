В Екатеринбурге из-за аварии пострадали два ребенка. Фото

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Знак аварийной остановки. Екатеринбург, пешеход, дтп, знак аварийной остановки
В аварии пострадали 35- летняя женщина и мальчики 10 и восьми лет Фото:

В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo врезался в Renault Clio, где находилась 35-летняя женщина и два мальчика 10 и восьми лет. В результате аварии пассажиров пострадавшей иномарки доставили в больницу, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Volkswagen Polo не правильно выбрал дистанцию до Renault Clio и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадали пассажиры Renault Clio: 35- летняя женщина и мальчики 10 и восьми лет. Все они с ушибами доставлены в лечебные учреждения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 18:30 4 июня возле дома на проспект Космонавтов, 86. За рулем легковушки, устроившей ДТП, был 21-летний мужчина со стажем вождения — три месяца. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

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В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo врезался в Renault Clio, где находилась 35-летняя женщина и два мальчика 10 и восьми лет. В результате аварии пассажиров пострадавшей иномарки доставили в больницу, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volkswagen Polo не правильно выбрал дистанцию до Renault Clio и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадали пассажиры Renault Clio: 35- летняя женщина и мальчики 10 и восьми лет. Все они с ушибами доставлены в лечебные учреждения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 18:30 4 июня возле дома на проспект Космонавтов, 86. За рулем легковушки, устроившей ДТП, был 21-летний мужчина со стажем вождения — три месяца. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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