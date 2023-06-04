В Екатеринбурге из-за аварии пострадали два ребенка. Фото

04 июня 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали 35- летняя женщина и мальчики 10 и восьми лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo врезался в Renault Clio, где находилась 35-летняя женщина и два мальчика 10 и восьми лет. В результате аварии пассажиров пострадавшей иномарки доставили в больницу, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volkswagen Polo не правильно выбрал дистанцию до Renault Clio и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадали пассажиры Renault Clio: 35- летняя женщина и мальчики 10 и восьми лет. Все они с ушибами доставлены в лечебные учреждения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 18:30 4 июня возле дома на проспект Космонавтов, 86. За рулем легковушки, устроившей ДТП, был 21-летний мужчина со стажем вождения — три месяца. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге водитель Volkswagen Polo врезался в Renault Clio, где находилась 35-летняя женщина и два мальчика 10 и восьми лет. В результате аварии пассажиров пострадавшей иномарки доставили в больницу, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Volkswagen Polo не правильно выбрал дистанцию до Renault Clio и допустил с ним столкновение. В результате ДТП пострадали пассажиры Renault Clio: 35- летняя женщина и мальчики 10 и восьми лет. Все они с ушибами доставлены в лечебные учреждения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 18:30 4 июня возле дома на проспект Космонавтов, 86. За рулем легковушки, устроившей ДТП, был 21-летний мужчина со стажем вождения — три месяца. В ГИБДД призвали водителей строго соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.