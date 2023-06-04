С отступлением жары в Тюмени подешевеют вентиляторы

С понижением температуры в тюменских магазинах уменьшится и стоимость вентиляторов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу в нескольких магазинах бытовой техники.
«У нас на днях будет новая большая поставка вентиляторов, и мы планируем снижать на них стоимость. Как такового дефицита климатического оборудования (вентиляторы, кондиционеры) у нас нет. С ажиотажем в жару справились», — сообщил руководитель сети тюменских магазинов электроники «Саша».
Информацию о понижении стоимости агентству подтвердили и представители сети магазинов электронной и бытовой техники «Ситилинк». Там сообщили, что у них начали действовать скидки на некоторые вентиляторы и модели кондиционеров.
Ранее агентство сообщало о том, что из-за ажиотажа тюменцы вынуждены ждать установку кондиционеров до одного месяца. Ближайшая запись на выезд специалиста — 29—30 июня. По словам специалистов, за месяц спрос на этот товар вырос на 30-40%.
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