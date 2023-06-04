04 июня 2023
03 июня 2023

С отступлением жары в Тюмени подешевеют вентиляторы

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины электроники Курган, эксперт, бытовая техника
Снижение цен на климатическое оборудование начнется сразу в нескольких крупных торговых сетях Фото:

С понижением температуры в тюменских магазинах уменьшится и стоимость вентиляторов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу в нескольких магазинах бытовой техники.

«У нас на днях будет новая большая поставка вентиляторов, и мы планируем снижать на них стоимость. Как такового дефицита климатического оборудования (вентиляторы, кондиционеры) у нас нет. С ажиотажем в жару справились», — сообщил руководитель сети тюменских магазинов электроники «Саша».

Информацию о понижении стоимости агентству подтвердили и представители сети магазинов электронной и бытовой техники «Ситилинк». Там сообщили, что у них начали действовать скидки на некоторые вентиляторы и модели кондиционеров.

Ранее агентство сообщало о том, что из-за ажиотажа тюменцы вынуждены ждать установку кондиционеров до одного месяца. Ближайшая запись на выезд специалиста — 29—30 июня. По словам специалистов, за месяц спрос на этот товар вырос на 30-40%.

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С понижением температуры в тюменских магазинах уменьшится и стоимость вентиляторов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу в нескольких магазинах бытовой техники. «У нас на днях будет новая большая поставка вентиляторов, и мы планируем снижать на них стоимость. Как такового дефицита климатического оборудования (вентиляторы, кондиционеры) у нас нет. С ажиотажем в жару справились», — сообщил руководитель сети тюменских магазинов электроники «Саша». Информацию о понижении стоимости агентству подтвердили и представители сети магазинов электронной и бытовой техники «Ситилинк». Там сообщили, что у них начали действовать скидки на некоторые вентиляторы и модели кондиционеров. Ранее агентство сообщало о том, что из-за ажиотажа тюменцы вынуждены ждать установку кондиционеров до одного месяца. Ближайшая запись на выезд специалиста — 29—30 июня. По словам специалистов, за месяц спрос на этот товар вырос на 30-40%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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