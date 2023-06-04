С отступлением жары в Тюмени подешевеют вентиляторы

05 июня 2023 в 15:09 Размер текста - 17 +

Снижение цен на климатическое оборудование начнется сразу в нескольких крупных торговых сетях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU С понижением температуры в тюменских магазинах уменьшится и стоимость вентиляторов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу в нескольких магазинах бытовой техники. «У нас на днях будет новая большая поставка вентиляторов, и мы планируем снижать на них стоимость. Как такового дефицита климатического оборудования (вентиляторы, кондиционеры) у нас нет. С ажиотажем в жару справились», — сообщил руководитель сети тюменских магазинов электроники «Саша». Информацию о понижении стоимости агентству подтвердили и представители сети магазинов электронной и бытовой техники «Ситилинк». Там сообщили, что у них начали действовать скидки на некоторые вентиляторы и модели кондиционеров. Ранее агентство сообщало о том, что из-за ажиотажа тюменцы вынуждены ждать установку кондиционеров до одного месяца. Ближайшая запись на выезд специалиста — 29—30 июня. По словам специалистов, за месяц спрос на этот товар вырос на 30-40%.

С понижением температуры в тюменских магазинах уменьшится и стоимость вентиляторов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу в нескольких магазинах бытовой техники. «У нас на днях будет новая большая поставка вентиляторов, и мы планируем снижать на них стоимость. Как такового дефицита климатического оборудования (вентиляторы, кондиционеры) у нас нет. С ажиотажем в жару справились», — сообщил руководитель сети тюменских магазинов электроники «Саша». Информацию о понижении стоимости агентству подтвердили и представители сети магазинов электронной и бытовой техники «Ситилинк». Там сообщили, что у них начали действовать скидки на некоторые вентиляторы и модели кондиционеров. Ранее агентство сообщало о том, что из-за ажиотажа тюменцы вынуждены ждать установку кондиционеров до одного месяца. Ближайшая запись на выезд специалиста — 29—30 июня. По словам специалистов, за месяц спрос на этот товар вырос на 30-40%.