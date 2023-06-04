Власти рассказали, сколько раз тюменцы обогатились за счет доносов на поджигателей

В Тюменской области жителям заплатили почти 200 тысяч рублей за информацию о поджогах

Тюменцы четыре раза верно указали на поджигателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Жители Тюменской области за 2023 год смогли четыре раза оказать помощь в поиске или поимке поджигателей. В качестве благодарности региональные власти заплатили по 40 или 50 тысяч рублей каждому из заявителей, а в общей сумме выплатили 170 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Информационном центре правительства региона.

«В 2023 году в Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области поступило 3 заявления о сообщениях достоверной информации о лицах виновных в возникновении ландшафтных пожаров в регионе, сумма выплаты денежного вознаграждения по каждому заявлению 40000 рублей», — рассказали в инфоцентре правительства ТО. Там также сообщили, что один раз тюменцу удалось помочь в задержании поджигателя. За это его вознаградили на 50 тысяч рублей.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в регионе действует постановление, согласно которому за достоверную информацию о поджигателях будут выплачиваться вознаграждения. При этом в региональном инфоцентре решили напомнить, что жителям нельзя заниматься самосудом над виновными в появлении пожара.