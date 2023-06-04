04 июня 2023

Власти рассказали, сколько раз тюменцы обогатились за счет доносов на поджигателей

В Тюменской области жителям заплатили почти 200 тысяч рублей за информацию о поджогах
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы четыре раза верно указали на поджигателей Фото:
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Жители Тюменской области за 2023 год смогли четыре раза оказать помощь в поиске или поимке поджигателей. В качестве благодарности региональные власти заплатили по 40 или 50 тысяч рублей каждому из заявителей, а в общей сумме выплатили 170 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Информационном центре правительства региона.

«В 2023 году в Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области поступило 3 заявления о сообщениях достоверной информации о лицах виновных в возникновении ландшафтных пожаров в регионе, сумма выплаты денежного вознаграждения по каждому заявлению 40000 рублей», — рассказали в инфоцентре правительства ТО. Там также сообщили, что один раз тюменцу удалось помочь в задержании поджигателя. За это его вознаградили на 50 тысяч рублей.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в регионе действует постановление, согласно которому за достоверную информацию о поджигателях будут выплачиваться вознаграждения. При этом в региональном инфоцентре решили напомнить, что жителям нельзя заниматься самосудом над виновными в появлении пожара.

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Жители Тюменской области за 2023 год смогли четыре раза оказать помощь в поиске или поимке поджигателей. В качестве благодарности региональные власти заплатили по 40 или 50 тысяч рублей каждому из заявителей, а в общей сумме выплатили 170 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Информационном центре правительства региона. «В 2023 году в Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области поступило 3 заявления о сообщениях достоверной информации о лицах виновных в возникновении ландшафтных пожаров в регионе, сумма выплаты денежного вознаграждения по каждому заявлению 40000 рублей», — рассказали в инфоцентре правительства ТО. Там также сообщили, что один раз тюменцу удалось помочь в задержании поджигателя. За это его вознаградили на 50 тысяч рублей. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в регионе действует постановление, согласно которому за достоверную информацию о поджигателях будут выплачиваться вознаграждения. При этом в региональном инфоцентре решили напомнить, что жителям нельзя заниматься самосудом над виновными в появлении пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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