Афганистан и ОАЭ будут поставлять фрукты и овощи в Свердловскую область

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Юго-западный район. Екатеринбург, покупатель, продукты, фрукты, рынок, магазин, витрина, прилавок
Фрукты из ОАЭ и Афганистана поступят в Свердловскую область Фото:

В Свердловскую область поступят фрукты и овощи от бизнесменов из Афганистана и Объединенных Арабских эмиратов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«В это году из поставщиков овощей и фруктов пропала Молдова, но появились Афганистан и Объединенные Арабские Эмираты», — сообщил первый заместитель начальника Екатеринбургской таможни Сергей Баландин. Он отметил, что также молдавских поставщиков заменили бизнесмены из Грузии, Турции, Узбекистана.

Таможенники заметили, что продукты из Туркменистана стали приходить в три раза меньше. При этом таджикские бизнесмены нарастили объем поставок почти в два раза.

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В Свердловскую область поступят фрукты и овощи от бизнесменов из Афганистана и Объединенных Арабских эмиратов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В это году из поставщиков овощей и фруктов пропала Молдова, но появились Афганистан и Объединенные Арабские Эмираты», — сообщил первый заместитель начальника Екатеринбургской таможни Сергей Баландин. Он отметил, что также молдавских поставщиков заменили бизнесмены из Грузии, Турции, Узбекистана. Таможенники заметили, что продукты из Туркменистана стали приходить в три раза меньше. При этом таджикские бизнесмены нарастили объем поставок почти в два раза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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