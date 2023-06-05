Афганистан и ОАЭ будут поставлять фрукты и овощи в Свердловскую область

05 июня 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Фрукты из ОАЭ и Афганистана поступят в Свердловскую область Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловскую область поступят фрукты и овощи от бизнесменов из Афганистана и Объединенных Арабских эмиратов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В это году из поставщиков овощей и фруктов пропала Молдова, но появились Афганистан и Объединенные Арабские Эмираты», — сообщил первый заместитель начальника Екатеринбургской таможни Сергей Баландин. Он отметил, что также молдавских поставщиков заменили бизнесмены из Грузии, Турции, Узбекистана. Таможенники заметили, что продукты из Туркменистана стали приходить в три раза меньше. При этом таджикские бизнесмены нарастили объем поставок почти в два раза.

В Свердловскую область поступят фрукты и овощи от бизнесменов из Афганистана и Объединенных Арабских эмиратов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В это году из поставщиков овощей и фруктов пропала Молдова, но появились Афганистан и Объединенные Арабские Эмираты», — сообщил первый заместитель начальника Екатеринбургской таможни Сергей Баландин. Он отметил, что также молдавских поставщиков заменили бизнесмены из Грузии, Турции, Узбекистана. Таможенники заметили, что продукты из Туркменистана стали приходить в три раза меньше. При этом таджикские бизнесмены нарастили объем поставок почти в два раза.