Афганистан и ОАЭ будут поставлять фрукты и овощи в Свердловскую область

В Свердловскую область поступят фрукты и овощи от бизнесменов из Афганистана и Объединенных Арабских эмиратов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«В это году из поставщиков овощей и фруктов пропала Молдова, но появились Афганистан и Объединенные Арабские Эмираты», — сообщил первый заместитель начальника Екатеринбургской таможни Сергей Баландин. Он отметил, что также молдавских поставщиков заменили бизнесмены из Грузии, Турции, Узбекистана.
Таможенники заметили, что продукты из Туркменистана стали приходить в три раза меньше. При этом таджикские бизнесмены нарастили объем поставок почти в два раза.
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