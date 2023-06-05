Двухмесячным экспериментом руководил олимпиец Денис Ярцев Фото: Леонид Дубовицкий

В Челябинске успешно завершился эксперимент по замене обычных уроков физкультуры тренировками по дзюдо. Об этом сообщили URA.RU в Центре дзюдо Дениса Ярцева.

Спортсмены работали над реализацией общефедеральной программой по пропаганде спорта и здорового образа жизни среди школьников младших классов «Мой первый пояс». Пробной площадкой выбрали челябинскую школу №30. После двухмесячного курса тренировок, первоклассникам вручили почетные грамоты и дзюдоистские пояса. Они выдавались в случае успешной сдачи экзамена специалистам Центра дзюдо Дениса Ярцева. Обязательные упражнения — страховку (падение), кувырок веред и кувырок назад, все первоклассники сдали на «отлично» и получили личный сертификат о прохождении первоначальной подготовки по дзюдо, разрешающий приступать к «взрослым» занятиям.

Как пояснил тренер Кирилл Решетов, наставники не ставил цель за короткий срок сделать из первоклассников дзюдоистов. Скорее развивали навыки, необходимые обычному человеку: координацию, равновесие, умение сконцентрировать собственные усилия. Решетов уверен, что одним из результатов занятий станет серьезное снижение травматизма среди первоклассников школы №30.

«Я точно знаю, что немалая часть ребятишек сообщила своим родителям о намерении продолжить занятия по дзюдо. Этого — массового вовлечения в спорт — мы и добивались. Быть может из тех, кто сегодня получил свой первый пояс, через десять лет вырастет олимпийский чемпион», — резюмировал Денис Ярцев.

Занятия в его Центре дзюдо проходят бесплатно. Сегодня его посещает около тысячи воспитанников, с которыми работают 15 тренеров. Летние сборы воспитанников Центра проходят в спорткомплексе на берегу озера Акакуль. Руководит подготовкой юных спортсменов известный дзюдоист, четырехкратный призер чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта, участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Денис Ярцев. Продолжая карьеру действующего спортсмена, он сам тренирует детей и администрирует тренировочный процесс.

Центр дзюдо Дениса Ярцева создан и функционирует за счет средств Челябинского электрометаллургического комбината. ЧЭМК взял на себя в том числе обеспечение функционирования всего тренерского состава спортивных школ, а также обеспечение детей всем необходимым для занятий — татами, кимоно, тренажерами.