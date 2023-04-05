Челябинским школьникам заменят уроки физкультуры на дзюдо

Первый мастер-класс проводил участник Олимпиады Денис Ярцев (слева) Фото: Валерий Звонарев

Вместо классических уроков физкультуры в ряде школ Челябинска для первоклассников будут проходить тренировки по дзюдо. Мастер-классы и занятия с ними проведут спортсмены Центра дзюдо Дениса Ярцева. Первое такое шоу единоборств уже прошло в школе №30.

Тренеры сначала познакомили школьников с разминочными упражнениями, навыками самостраховки при падении и традициями дзюдо — уважением к соперникам, к судьям, поклонам. Подобные занятия теперь будут проходить два раза в неделю в течение месяца. На контрольном уроке взрослые атлеты проверили, насколько хорошо школьники научились выполнять упражнения и усвоили полученные знания. По окончании курса занятий юные челябинцы получат именные грамоты и белые пояса, которые носят начинающие спортсмены.

«Мы узнали из СМИ про центры дзюдо, которые организовал в Челябинске наш заслуженный земляк Денис Ярцев и немедленно захотели, чтобы наиболее полную информацию о возможности заниматься получили ученики нашей школы. Ребята-дзюдоисты откликнулись и устроили у нас мастер-класс, который проводил и сам участник Олимпиады Ярцев, и совсем юные воспитанники его Центра — первоклассник и вообще детсадовец. И я не знаю, кто на моих учеников произвел наибольшее впечатление. Записываться в школу дзюдо тут же возникла масса желающих», — пояснила URA.RU советник директора школы Мария Ковалева.

По словам Дениса Ярцева, тренеры его Центра прошли специальную педагогическую подготовку, чтобы вести занятия с первоклассниками. Юный возраст учеников не смущает: чем раньше ребенка начать вовлекать в атмосферу здорового образа жизни и самосовершенствования — тем лучше.

Центр дзюдо Дениса Ярцева создан и функционирует за счет средств Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Бесплатные занятия дзюдо посещают около тысячи воспитанников, которых обучают 15 тренеров. Летние сборы воспитанников организуют в спорткомплексе на берегу озера Акакуль, в одноименном оздоровительном лагере. Руководит подготовкой юных спортсменов известный дзюдоист, четырехкратный призер чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта, участник Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро Денис Ярцев. Продолжая карьеру действующего спортсмена, он сам тренирует детей и администрирует тренировочный процесс. ЧЭМК оплачивает работу всего тренерского состава, а также обеспечивает детей всем необходимым для занятий — татами, кимоно, матами, тренажерами.

Центр дзюдо Дениса Ярцева пропагандирует здоровый образ жизни с 1 класса Фото: Валерий Звонарев

Продолжая карьеру действующего спортсмена, четырехкратный призер чемпионатов мира Денис Ярцев сам занимается с детьми и администрирует тренировочный процесс Фото: Валерий Звонарев