Путинский фонд в Тюмени возглавила чиновница, потерявшая должность

Путинский фонд «Защитники отечества» в Тюмени возглавила Динара Поштаренко, ранее руководившая Фондом социального страхования. Информация содержится на официальных ресурсах правительства Тюменской области.
«Филиал фонда „Защитники Отечества“ в Тюменской области возглавила Динара Поштаренко. Для работы в филиале прошли подготовку социальные координаторы, которые будут адресно сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов по всем вопросам», — сказано на сайте правительства.
Ранее Поштаренко руководила Фондом социального страхования. При объединении ФСС и пенсионного фонда в единый Социальный фонд чиновница превратилась в одного из многочисленных замов экс-главы тюменского ПФР Алевтины Чалковой.
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