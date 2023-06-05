05 июня 2023

Путинский фонд в Тюмени возглавила чиновница, потерявшая должность

Фонд «Защитники отечества» в Тюмени возглавила сотрудница Социального фонда
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комитет по законодательству в областной думе. Курган , депутат, чиновница, очки, женские руки
Потерявшая руководящую должность Динара Поштаренко возглавила фонд для участников СВО Фото:

Путинский фонд «Защитники отечества» в Тюмени возглавила Динара Поштаренко, ранее руководившая Фондом социального страхования. Информация содержится на официальных ресурсах правительства Тюменской области.

«Филиал фонда „Защитники Отечества“ в Тюменской области возглавила Динара Поштаренко. Для работы в филиале прошли подготовку социальные координаторы, которые будут адресно сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов по всем вопросам», — сказано на сайте правительства.

Ранее Поштаренко руководила Фондом социального страхования. При объединении ФСС и пенсионного фонда в единый Социальный фонд чиновница превратилась в одного из многочисленных замов экс-главы тюменского ПФР Алевтины Чалковой.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Путинский фонд «Защитники отечества» в Тюмени возглавила Динара Поштаренко, ранее руководившая Фондом социального страхования. Информация содержится на официальных ресурсах правительства Тюменской области. «Филиал фонда „Защитники Отечества“ в Тюменской области возглавила Динара Поштаренко. Для работы в филиале прошли подготовку социальные координаторы, которые будут адресно сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов по всем вопросам», — сказано на сайте правительства. Ранее Поштаренко руководила Фондом социального страхования. При объединении ФСС и пенсионного фонда в единый Социальный фонд чиновница превратилась в одного из многочисленных замов экс-главы тюменского ПФР Алевтины Чалковой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...