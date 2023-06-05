Путинский фонд в Тюмени возглавила чиновница, потерявшая должность

Фонд «Защитники отечества» в Тюмени возглавила сотрудница Социального фонда

06 июня 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Потерявшая руководящую должность Динара Поштаренко возглавила фонд для участников СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Путинский фонд «Защитники отечества» в Тюмени возглавила Динара Поштаренко, ранее руководившая Фондом социального страхования. Информация содержится на официальных ресурсах правительства Тюменской области. «Филиал фонда „Защитники Отечества“ в Тюменской области возглавила Динара Поштаренко. Для работы в филиале прошли подготовку социальные координаторы, которые будут адресно сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов по всем вопросам», — сказано на сайте правительства. Ранее Поштаренко руководила Фондом социального страхования. При объединении ФСС и пенсионного фонда в единый Социальный фонд чиновница превратилась в одного из многочисленных замов экс-главы тюменского ПФР Алевтины Чалковой.

Путинский фонд «Защитники отечества» в Тюмени возглавила Динара Поштаренко, ранее руководившая Фондом социального страхования. Информация содержится на официальных ресурсах правительства Тюменской области. «Филиал фонда „Защитники Отечества“ в Тюменской области возглавила Динара Поштаренко. Для работы в филиале прошли подготовку социальные координаторы, которые будут адресно сопровождать ветеранов специальной военной операции и семьи погибших бойцов по всем вопросам», — сказано на сайте правительства. Ранее Поштаренко руководила Фондом социального страхования. При объединении ФСС и пенсионного фонда в единый Социальный фонд чиновница превратилась в одного из многочисленных замов экс-главы тюменского ПФР Алевтины Чалковой.