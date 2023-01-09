09 января 2023

Тюменский директор федерального фонда потеряла должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитеты. Курган, чиновница, совещание, заседание, депутаты, шариковая ручка
Экс-директор ФСС Динара Поштаренко стала замом руководителя нового Социального фонда Фото:

Экс-директор Фонда социального страхования Тюменской области Динара Поштаренко потеряла управляющую должность и стала заместителем руководителя нового Социального фонда, образованного после слияния фонда соцстрахования и пенсионного фонда региона. Информация об этом размещена на сайте социального фонда Тюменской области.

«Чкалова Алефтина Сергеевна (экс-директор областного пенсионного фонда) — управляющий. Поштаренко Динара Сергеевна — заместитель управляющего», — сказано на официальном сайте организации.

Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединились в Социальный фонд России с 1 января 2023 года. По словам властей, объединение принесет положительные изменения, ускорив выполнение функций обеих структур, а также повысив их качество.

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Экс-директор Фонда социального страхования Тюменской области Динара Поштаренко потеряла управляющую должность и стала заместителем руководителя нового Социального фонда, образованного после слияния фонда соцстрахования и пенсионного фонда региона. Информация об этом размещена на сайте социального фонда Тюменской области. «Чкалова Алефтина Сергеевна (экс-директор областного пенсионного фонда) — управляющий. Поштаренко Динара Сергеевна — заместитель управляющего», — сказано на официальном сайте организации. Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединились в Социальный фонд России с 1 января 2023 года. По словам властей, объединение принесет положительные изменения, ускорив выполнение функций обеих структур, а также повысив их качество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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