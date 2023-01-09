Тюменский директор федерального фонда потеряла должность

10 января 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Экс-директор ФСС Динара Поштаренко стала замом руководителя нового Социального фонда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-директор Фонда социального страхования Тюменской области Динара Поштаренко потеряла управляющую должность и стала заместителем руководителя нового Социального фонда, образованного после слияния фонда соцстрахования и пенсионного фонда региона. Информация об этом размещена на сайте социального фонда Тюменской области. «Чкалова Алефтина Сергеевна (экс-директор областного пенсионного фонда) — управляющий. Поштаренко Динара Сергеевна — заместитель управляющего», — сказано на официальном сайте организации. Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединились в Социальный фонд России с 1 января 2023 года. По словам властей, объединение принесет положительные изменения, ускорив выполнение функций обеих структур, а также повысив их качество.

Экс-директор Фонда социального страхования Тюменской области Динара Поштаренко потеряла управляющую должность и стала заместителем руководителя нового Социального фонда, образованного после слияния фонда соцстрахования и пенсионного фонда региона. Информация об этом размещена на сайте социального фонда Тюменской области. «Чкалова Алефтина Сергеевна (экс-директор областного пенсионного фонда) — управляющий. Поштаренко Динара Сергеевна — заместитель управляющего», — сказано на официальном сайте организации. Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединились в Социальный фонд России с 1 января 2023 года. По словам властей, объединение принесет положительные изменения, ускорив выполнение функций обеих структур, а также повысив их качество.