05 июня 2023

На Украине погиб пермский боец ЧВК «Вагнер»

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
На фронте СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Пермского края Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб 45-летний боец ЧВК «Вагнер» Иозас Грицус из поселка Менделеево (Пермский край). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Карагайского муниципального округа.

«Жители Карагайского округа проводили в последний путь Иозаса Грицуса, погибшего в зоне спецоперации. Боец служил в составе ЧВК „Вагнер“», — сообщили в пресс-службе администрации Карагайского муниципального округа.

В мэрии пояснили, что боец отправился на фронт спецоперации добровольцем. Военнослужащий погиб 26 марта.

Специальная военная операция на Украине продолжается с февраля 2022 года, ее главная задача — защита мирного населения Донбасса. В мае глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города Бахмут (Артемовск) в ДНР.

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В ходе спецоперации на Украине погиб 45-летний боец ЧВК «Вагнер» Иозас Грицус из поселка Менделеево (Пермский край). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Карагайского муниципального округа. «Жители Карагайского округа проводили в последний путь Иозаса Грицуса, погибшего в зоне спецоперации. Боец служил в составе ЧВК „Вагнер“», — сообщили в пресс-службе администрации Карагайского муниципального округа. В мэрии пояснили, что боец отправился на фронт спецоперации добровольцем. Военнослужащий погиб 26 марта. Специальная военная операция на Украине продолжается с февраля 2022 года, ее главная задача — защита мирного населения Донбасса. В мае глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города Бахмут (Артемовск) в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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