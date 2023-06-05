На Украине погиб пермский боец ЧВК «Вагнер»

06 июня 2023 в 22:29 Размер текста - 17 +

На фронте СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Пермского края Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе спецоперации на Украине погиб 45-летний боец ЧВК «Вагнер» Иозас Грицус из поселка Менделеево (Пермский край). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Карагайского муниципального округа. «Жители Карагайского округа проводили в последний путь Иозаса Грицуса, погибшего в зоне спецоперации. Боец служил в составе ЧВК „Вагнер“», — сообщили в пресс-службе администрации Карагайского муниципального округа. В мэрии пояснили, что боец отправился на фронт спецоперации добровольцем. Военнослужащий погиб 26 марта. Специальная военная операция на Украине продолжается с февраля 2022 года, ее главная задача — защита мирного населения Донбасса. В мае глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города Бахмут (Артемовск) в ДНР.

В ходе спецоперации на Украине погиб 45-летний боец ЧВК «Вагнер» Иозас Грицус из поселка Менделеево (Пермский край). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Карагайского муниципального округа. «Жители Карагайского округа проводили в последний путь Иозаса Грицуса, погибшего в зоне спецоперации. Боец служил в составе ЧВК „Вагнер“», — сообщили в пресс-службе администрации Карагайского муниципального округа. В мэрии пояснили, что боец отправился на фронт спецоперации добровольцем. Военнослужащий погиб 26 марта. Специальная военная операция на Украине продолжается с февраля 2022 года, ее главная задача — защита мирного населения Донбасса. В мае глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города Бахмут (Артемовск) в ДНР.