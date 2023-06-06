В Екатеринбурге хакеры захватили радиоэфир, где крутили ролик в поддержку Пригожина

07 июня 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

В ролике мужской голос активно поддерживал Евгения Пригожина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга услышали в региональном эфире «Ретро FM» запись, на которой мужчина выступает с речью в поддержку основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Однако на радио заявили, что никакого отношения к записи не имеют. «Это была хакерская атака, которая была, скорее всего, по всей России — перехват сигнала московского спутника. Мы постарались оперативно убрать это дело из эфира, но, к сожалению, в течение трех-четырех минут этот сигнал прокрутился», — пояснил E1.RU программный директор радио Дмитрий Орехов. Также он заявил, что сейчас руководство свердловской радиостанции связывается с коллегами из других регионов, чтобы выяснить, где был замечен похожий сигнал и куда он пошел дальше. «Спутник раскрывается на несколько радиостанций», — уточнил Орехов. Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями регионального «Ретро FM». По общему номеру, который указан на сайте радиостанции, никто не ответил. Также был отправлен запрос в пресс-службу в ЧВК «Вагнер» с целью выяснить, имеет ли организация отношение к данному ролику. Ранее на свердловском телевидении транслировалось фейковое предупреждение об угрозе ракетного удара в Екатеринбурге. Тогда в пресс-службе МЧС России сообщили, что инцидент стал результатом хакерской атаки на телеканалы и радиостанции. Дополнено в 13:29. В пресс-службе Евгения Пригожина заявили, что также не знают о существовании данного ролика. «Безусловно, к хулиганству в радиоэфире никакого отношения я не имею, хотя сами записи не слышал», — передает слова основателя ЧВК «Вагнер» пресс-служба. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Екатеринбурга услышали в региональном эфире «Ретро FM» запись, на которой мужчина выступает с речью в поддержку основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Однако на радио заявили, что никакого отношения к записи не имеют. «Это была хакерская атака, которая была, скорее всего, по всей России — перехват сигнала московского спутника. Мы постарались оперативно убрать это дело из эфира, но, к сожалению, в течение трех-четырех минут этот сигнал прокрутился», — пояснил E1.RU программный директор радио Дмитрий Орехов. Также он заявил, что сейчас руководство свердловской радиостанции связывается с коллегами из других регионов, чтобы выяснить, где был замечен похожий сигнал и куда он пошел дальше. «Спутник раскрывается на несколько радиостанций», — уточнил Орехов. Корреспондент URA.RU попытался связаться с представителями регионального «Ретро FM». По общему номеру, который указан на сайте радиостанции, никто не ответил. Также был отправлен запрос в пресс-службу в ЧВК «Вагнер» с целью выяснить, имеет ли организация отношение к данному ролику. Ранее на свердловском телевидении транслировалось фейковое предупреждение об угрозе ракетного удара в Екатеринбурге. Тогда в пресс-службе МЧС России сообщили, что инцидент стал результатом хакерской атаки на телеканалы и радиостанции. Дополнено в 13:29. В пресс-службе Евгения Пригожина заявили, что также не знают о существовании данного ролика. «Безусловно, к хулиганству в радиоэфире никакого отношения я не имею, хотя сами записи не слышал», — передает слова основателя ЧВК «Вагнер» пресс-служба.