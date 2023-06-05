Россия готова рассмотреть новый мирный план по Украине

Россия может рассмотреть мирный план Индонезии по Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он уточнил, что это возможно лишь при условии, что Джакарта официально направит его Москве.
«Если официально нам поступит [мирный план Индонезии по Украине], то мы будем смотреть», — рассказал Руденко журналистам. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что российская сторона готова рассмотреть любые предложения по мирному урегулированию конфликта.
Ранее министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто предложил свой вариант по урегулированию конфликта, передает «Национальная служба новостей». По его словам, можно создать на Украине демилитаризованную зону по «корейскому образцу».
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