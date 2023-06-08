Под Екатеринбургом к 2024 году построят термальный комплекс за 1,5 млрд рублей

Термальный комплекс с гостиницей и водными аттракционами построят в районе Горного Щита под Екатеринбургом к 2024 году. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе «Сбербанка, который выделил часть денег на проект. Строительством комплекса займется компания «Облик».
Термальный комплекс в районе Горного Щита будет называться «Юга», его площадь составит 4,5 га. На территории будет оборудован пляж, бани, спа-центр, детская зона, аттракционы и фуд-корт, а рядом появятся беседки и детские площадки. Планируется, что «Юга» смогут посещать 1,5 тысячи отдыхающих в день, термальная зона рассчитана на 600 человек, передает «Коммерсанъ — Урал» сообщение пресс-службы Сбербанка.
Заемные средства от банка составят 1 млрд рублей. Средства застройщика — 500 млн. Ожидается, что объект введут в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. В перспективе «Юга» могут включить в границы туркластера «Большая Сысерть».
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