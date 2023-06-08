Под Екатеринбургом к 2024 году построят термальный комплекс за 1,5 млрд рублей

08 июня 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Термальный комплекс «Юга» появится возле Горного Щита Фото: Размик Закарян © URA.RU Термальный комплекс с гостиницей и водными аттракционами построят в районе Горного Щита под Екатеринбургом к 2024 году. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе «Сбербанка, который выделил часть денег на проект. Строительством комплекса займется компания «Облик». Термальный комплекс в районе Горного Щита будет называться «Юга», его площадь составит 4,5 га. На территории будет оборудован пляж, бани, спа-центр, детская зона, аттракционы и фуд-корт, а рядом появятся беседки и детские площадки. Планируется, что «Юга» смогут посещать 1,5 тысячи отдыхающих в день, термальная зона рассчитана на 600 человек, передает «Коммерсанъ — Урал» сообщение пресс-службы Сбербанка. Заемные средства от банка составят 1 млрд рублей. Средства застройщика — 500 млн. Ожидается, что объект введут в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. В перспективе «Юга» могут включить в границы туркластера «Большая Сысерть».

Термальный комплекс с гостиницей и водными аттракционами построят в районе Горного Щита под Екатеринбургом к 2024 году. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе «Сбербанка, который выделил часть денег на проект. Строительством комплекса займется компания «Облик». Термальный комплекс в районе Горного Щита будет называться «Юга», его площадь составит 4,5 га. На территории будет оборудован пляж, бани, спа-центр, детская зона, аттракционы и фуд-корт, а рядом появятся беседки и детские площадки. Планируется, что «Юга» смогут посещать 1,5 тысячи отдыхающих в день, термальная зона рассчитана на 600 человек, передает «Коммерсанъ — Урал» сообщение пресс-службы Сбербанка. Заемные средства от банка составят 1 млрд рублей. Средства застройщика — 500 млн. Ожидается, что объект введут в эксплуатацию в первом квартале 2024 года. В перспективе «Юга» могут включить в границы туркластера «Большая Сысерть».