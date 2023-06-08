Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением прав многодетных семей в Тюменской области

Бастрыкин поручил провести проверку и принять меры по восстановлению прав многодетных семей Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки сообщений в соцсети о предоставлении многодетным семьям в Тюменской области земельных участков без необходимой инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«В комментариях в социальной сети сообщается о предоставлении земельных участков без надлежащей инфраструктуры, дорожного сообщения и электроснабжения многодетным семьям в Тюменской области, ожидавшим реализации своих прав около восьми лет. Председатель СК РФ <…> поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову доложить об установленных <…> обстоятельствах, а по окончании проверки — о ее результатах, а также мерах к восстановлению прав многодетных семей», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». Отмечается, что пострадавшие отправляли множество обращений в компетентные органы, но должного результата это не принесло.

Ранее URA.RU сообщало, что глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку в связи с обращением о нарушении жилищных прав сироты из Каслей Челябинской области. Женщину отказались включать в списки на предоставление жилья из-за того, что она приобрела на средства маткапитала долю в частном доме.