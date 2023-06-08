В больнице Нижнего Тагила объяснили ЧП с падением ветерана с каталки

Медики Нижнего Тагила: пациентке, упавшей с каталки, была оказана необходимая помощь

09 июня 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Виноваты ли медики в падении пенсионерки с каталки — выяснит прокуратура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пожилой пациентке, которая упала с каталки в больнице № 1 в Нижнем Тагиле, была оказала медицинская помощь. Отказ от госпитализации оформил сын пожилой женщины, который сопровождал свою маму в приемном покое, объяснили URA.RU представители учреждения. «По факту публикации в СМИ проведено служебное расследование. Медицинская помощь пациентке была оказана в первые 15 минут после поступления в приемное отделение, под наблюдением медиков проведены дополнительные диагностические исследования и врачебные осмотры. В период нахождения в приемном отделении пациентка находилась под самостоятельным сопровождением сына», — подчеркнули в своем ответе на запрос сотрудники горбольницы № 1. Они добавили, что сын 94-летней женщины оформил отказ от госпитализации в стационар. «Все рекомендации по уходу за пациенткой медиками были даны», — уточнили врачи. Ветеран труда, 94-летняя Вера Баженина упала с каталки в тагильской больнице, куда ее доставила скорая. Пенсионерка сломала ногу и получила другие травмы. Прокуратура Держинского района организовала проверку этого инцидента.

Пожилой пациентке, которая упала с каталки в больнице № 1 в Нижнем Тагиле, была оказала медицинская помощь. Отказ от госпитализации оформил сын пожилой женщины, который сопровождал свою маму в приемном покое, объяснили URA.RU представители учреждения. «По факту публикации в СМИ проведено служебное расследование. Медицинская помощь пациентке была оказана в первые 15 минут после поступления в приемное отделение, под наблюдением медиков проведены дополнительные диагностические исследования и врачебные осмотры. В период нахождения в приемном отделении пациентка находилась под самостоятельным сопровождением сына», — подчеркнули в своем ответе на запрос сотрудники горбольницы № 1. Они добавили, что сын 94-летней женщины оформил отказ от госпитализации в стационар. «Все рекомендации по уходу за пациенткой медиками были даны», — уточнили врачи. Ветеран труда, 94-летняя Вера Баженина упала с каталки в тагильской больнице, куда ее доставила скорая. Пенсионерка сломала ногу и получила другие травмы. Прокуратура Держинского района организовала проверку этого инцидента.