08 июня 2023

В больнице Нижнего Тагила объяснили ЧП с падением ветерана с каталки

Медики Нижнего Тагила: пациентке, упавшей с каталки, была оказана необходимая помощь
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медперсонал, врач, медики
Виноваты ли медики в падении пенсионерки с каталки — выяснит прокуратура Фото:

Пожилой пациентке, которая упала с каталки в больнице № 1 в Нижнем Тагиле, была оказала медицинская помощь. Отказ от госпитализации оформил сын пожилой женщины, который сопровождал свою маму в приемном покое, объяснили URA.RU представители учреждения.

«По факту публикации в СМИ проведено служебное расследование. Медицинская помощь пациентке была оказана в первые 15 минут после поступления в приемное отделение, под наблюдением медиков проведены дополнительные диагностические исследования и врачебные осмотры. В период нахождения в приемном отделении пациентка находилась под самостоятельным сопровождением сына», — подчеркнули в своем ответе на запрос сотрудники горбольницы № 1.

Они добавили, что сын 94-летней женщины оформил отказ от госпитализации в стационар. «Все рекомендации по уходу за пациенткой медиками были даны», — уточнили врачи.

Ветеран труда, 94-летняя Вера Баженина упала с каталки в тагильской больнице, куда ее доставила скорая. Пенсионерка сломала ногу и получила другие травмы. Прокуратура Держинского района организовала проверку этого инцидента.

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Пожилой пациентке, которая упала с каталки в больнице № 1 в Нижнем Тагиле, была оказала медицинская помощь. Отказ от госпитализации оформил сын пожилой женщины, который сопровождал свою маму в приемном покое, объяснили URA.RU представители учреждения. «По факту публикации в СМИ проведено служебное расследование. Медицинская помощь пациентке была оказана в первые 15 минут после поступления в приемное отделение, под наблюдением медиков проведены дополнительные диагностические исследования и врачебные осмотры. В период нахождения в приемном отделении пациентка находилась под самостоятельным сопровождением сына», — подчеркнули в своем ответе на запрос сотрудники горбольницы № 1. Они добавили, что сын 94-летней женщины оформил отказ от госпитализации в стационар. «Все рекомендации по уходу за пациенткой медиками были даны», — уточнили врачи. Ветеран труда, 94-летняя Вера Баженина упала с каталки в тагильской больнице, куда ее доставила скорая. Пенсионерка сломала ногу и получила другие травмы. Прокуратура Держинского района организовала проверку этого инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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