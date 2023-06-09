После нападения акулы на туриста в Хургаде свердловчане массово сдают путевки

Из-за нападения акулы на туриста свердловчане отказываются от путевок в Хургаду ради Турции

09 июня 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Акула, растерзавшая россиянина в Хургаде, испугала свердловчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Накануне на популярном египетском курорте в Хургаде на россиянина напала акула. В связи с этим жители Свердловской области начали массово сдавать путевки. Свердловчане хотят оперативно получить деньги за неудавшийся отдых в Египте, чтобы купить путевки в Турцию. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Мы планировали полететь в Хургаду. И тут — бац! — такая новость. Желание сразу пропало. Не хотелось бы за свои же деньги ехать туда, где тобой может закусить акула. Поэтому мы решили сдать путевки в Хургаду, чтобы полететь в Турцию», — поделилась семья из Екатеринбурга, которая планировала поездку в Хургаду два месяца. По словам другой свердловской семьи, желание сдать путевки появилось из-за страха за детей. «У нас трое маленьких детей. Плавать они умеют, но от хищника не уплывут. Как детям объяснить, чтобы они далеко не заплывали. Да и кто может гарантировать то, что акула не приблизится к берегу. Верно, никто. Конечно, мы переживаем за наших детей. Поэтому я предложила мужу обменять путевки и улететь на отдых в Турцию. Супруг согласился. Надеюсь, у нас это получится сделать», — отметила многодетная семья из Нижнего Тагила. Ранее URA.RU писало, что в Египте на центральном пляже Хургады акула напала на туриста. Позже выяснилось, что пострадавшим оказался гражданин России. Пляж был закрыт после инцидента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Накануне на популярном египетском курорте в Хургаде на россиянина напала акула. В связи с этим жители Свердловской области начали массово сдавать путевки. Свердловчане хотят оперативно получить деньги за неудавшийся отдых в Египте, чтобы купить путевки в Турцию. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Мы планировали полететь в Хургаду. И тут — бац! — такая новость. Желание сразу пропало. Не хотелось бы за свои же деньги ехать туда, где тобой может закусить акула. Поэтому мы решили сдать путевки в Хургаду, чтобы полететь в Турцию», — поделилась семья из Екатеринбурга, которая планировала поездку в Хургаду два месяца. По словам другой свердловской семьи, желание сдать путевки появилось из-за страха за детей. «У нас трое маленьких детей. Плавать они умеют, но от хищника не уплывут. Как детям объяснить, чтобы они далеко не заплывали. Да и кто может гарантировать то, что акула не приблизится к берегу. Верно, никто. Конечно, мы переживаем за наших детей. Поэтому я предложила мужу обменять путевки и улететь на отдых в Турцию. Супруг согласился. Надеюсь, у нас это получится сделать», — отметила многодетная семья из Нижнего Тагила. Ранее URA.RU писало, что в Египте на центральном пляже Хургады акула напала на туриста. Позже выяснилось, что пострадавшим оказался гражданин России. Пляж был закрыт после инцидента.