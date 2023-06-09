После нападения акулы на туриста в Хургаде свердловчане массово сдают путевки

Накануне на популярном египетском курорте в Хургаде на россиянина напала акула. В связи с этим жители Свердловской области начали массово сдавать путевки. Свердловчане хотят оперативно получить деньги за неудавшийся отдых в Египте, чтобы купить путевки в Турцию. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«Мы планировали полететь в Хургаду. И тут — бац! — такая новость. Желание сразу пропало. Не хотелось бы за свои же деньги ехать туда, где тобой может закусить акула. Поэтому мы решили сдать путевки в Хургаду, чтобы полететь в Турцию», — поделилась семья из Екатеринбурга, которая планировала поездку в Хургаду два месяца.
По словам другой свердловской семьи, желание сдать путевки появилось из-за страха за детей. «У нас трое маленьких детей. Плавать они умеют, но от хищника не уплывут. Как детям объяснить, чтобы они далеко не заплывали. Да и кто может гарантировать то, что акула не приблизится к берегу. Верно, никто. Конечно, мы переживаем за наших детей. Поэтому я предложила мужу обменять путевки и улететь на отдых в Турцию. Супруг согласился. Надеюсь, у нас это получится сделать», — отметила многодетная семья из Нижнего Тагила.
Ранее URA.RU писало, что в Египте на центральном пляже Хургады акула напала на туриста. Позже выяснилось, что пострадавшим оказался гражданин России. Пляж был закрыт после инцидента.
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