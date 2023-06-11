Власти Перми потратят свыше 307 млн рублей на срочное расселение аварийного дома

Требуемую сумму на расселение возьмут из городского резервного фонда (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В прикамской столице планируют потратить 307,5 миллионов рублей на экстренное расселение дома 143 по улице Куйбышева. Об этом рассказали в администрации Перми.

«На экстренное расселение дома по улице Куйбышева, 143 из бюджета города было выделено 307,5 миллионов рублей. <…> Это средства городского резервного фонда. Средства других уровней бюджетов для расселения не задействовались», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на городскую мэрию.

Ранее пермским властям пришлось вводить режим ЧС для экстренного расселения дома 143 по улице Куйбышева. Его признали аварийным осенью 2022 года, но люди проживали в нем вплоть до весны 2023 года.