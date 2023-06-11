11 июня 2023
10 июня 2023

Власти Перми потратят свыше 307 млн рублей на срочное расселение аварийного дома

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Выборг. Пермь, старый дом, флаг ссср, аварийное жилье, ветхий балкон
Требуемую сумму на расселение возьмут из городского резервного фонда (архивное фото) Фото:

В прикамской столице планируют потратить 307,5 миллионов рублей на экстренное расселение дома 143 по улице Куйбышева. Об этом рассказали в администрации Перми.

«На экстренное расселение дома по улице Куйбышева, 143 из бюджета города было выделено 307,5 миллионов рублей. <…> Это средства городского резервного фонда. Средства других уровней бюджетов для расселения не задействовались», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на городскую мэрию.

Ранее пермским властям пришлось вводить режим ЧС для экстренного расселения дома 143 по улице Куйбышева. Его признали аварийным осенью 2022 года, но люди проживали в нем вплоть до весны 2023 года.

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В прикамской столице планируют потратить 307,5 миллионов рублей на экстренное расселение дома 143 по улице Куйбышева. Об этом рассказали в администрации Перми. «На экстренное расселение дома по улице Куйбышева, 143 из бюджета города было выделено 307,5 миллионов рублей. <…> Это средства городского резервного фонда. Средства других уровней бюджетов для расселения не задействовались», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на городскую мэрию. Ранее пермским властям пришлось вводить режим ЧС для экстренного расселения дома 143 по улице Куйбышева. Его признали аварийным осенью 2022 года, но люди проживали в нем вплоть до весны 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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