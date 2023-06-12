Гостей в броне и с оружием подозреваемые не ждали
В Перми полиция при силовой поддержке спецназа задержала двух подозреваемых в серии краж из гаражей. Об операции рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
«Злоумышленники путем подбора ключей проникали в гаражные боксы и похищали ценное имущество — электроинструмент, мото- и велотранспорт, лодки, рыбацкие принадлежности и другие предметы. Полицейские задержали фигурантов по местам жительства», — говорится на сайте главка. На видеокадрах запечатлен момент задержания силами вооруженного спецназа.
В ходе обысков у мужчин нашли часть похищенного. Они подозреваются как минимум в 15 кражах.
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