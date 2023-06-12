12 июня 2023

В Перми двух гаражных воров брали с помощью спецназа. Видео

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Силовые структуры. Пермь, фсб, собр, группа захвата, пистолет в кобуре, спецназ, омон, чвк, экипировка сво
Гостей в броне и с оружием подозреваемые не ждали Фото:

В Перми полиция при силовой поддержке спецназа задержала двух подозреваемых в серии краж из гаражей. Об операции рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

«Злоумышленники путем подбора ключей проникали в гаражные боксы и похищали ценное имущество — электроинструмент, мото- и велотранспорт, лодки, рыбацкие принадлежности и другие предметы. Полицейские задержали фигурантов по местам жительства», — говорится на сайте главка. На видеокадрах запечатлен момент задержания силами вооруженного спецназа.

В ходе обысков у мужчин нашли часть похищенного. Они подозреваются как минимум в 15 кражах.

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В Перми полиция при силовой поддержке спецназа задержала двух подозреваемых в серии краж из гаражей. Об операции рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. «Злоумышленники путем подбора ключей проникали в гаражные боксы и похищали ценное имущество — электроинструмент, мото- и велотранспорт, лодки, рыбацкие принадлежности и другие предметы. Полицейские задержали фигурантов по местам жительства», — говорится на сайте главка. На видеокадрах запечатлен момент задержания силами вооруженного спецназа. В ходе обысков у мужчин нашли часть похищенного. Они подозреваются как минимум в 15 кражах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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