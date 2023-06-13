В день 300-летия Перми скорая понадобилась для 17 человек

Три обратившихся к скорой были с травмами
Во время празднования 300-летнего юбилея в Перми 17 человек обратились за медпомощью к врачам. 16 из них обратились к скорой на эспланаде.
«Всего в День города зафиксировано 17 обращений за медицинской помощью. Одно на набережной и 16 — на эспланаде. С травмами обратились три человека», — сообщает 59.RU со ссылкой на Пермскую станцию скорой помощи.
Трехсотлетие города праздновали в Перми 11 и 12 июня. Поздравить гостей приехали популярные музыканты и артисты. На эспланаде к вечеру пришло почти 300 тысяч гостей и жителей города, еще 100 тысяч гуляли и отдыхали на набережной.
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