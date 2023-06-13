13 июня 2023

В день 300-летия Перми скорая понадобилась для 17 человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прививочный пункт в ТЦ "ГиперСити". Курган, больница, машина скорой помощи, медицина, поликилиника, госпитализация, скорая помошь
Три обратившихся к скорой были с травмами Фото:

Во время празднования 300-летнего юбилея в Перми 17 человек обратились за медпомощью к врачам. 16 из них обратились к скорой на эспланаде.

«Всего в День города зафиксировано 17 обращений за медицинской помощью. Одно на набережной и 16 — на эспланаде. С травмами обратились три человека», — сообщает 59.RU со ссылкой на Пермскую станцию скорой помощи.

Трехсотлетие города праздновали в Перми 11 и 12 июня. Поздравить гостей приехали популярные музыканты и артисты. На эспланаде к вечеру пришло почти 300 тысяч гостей и жителей города, еще 100 тысяч гуляли и отдыхали на набережной.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время празднования 300-летнего юбилея в Перми 17 человек обратились за медпомощью к врачам. 16 из них обратились к скорой на эспланаде. «Всего в День города зафиксировано 17 обращений за медицинской помощью. Одно на набережной и 16 — на эспланаде. С травмами обратились три человека», — сообщает 59.RU со ссылкой на Пермскую станцию скорой помощи. Трехсотлетие города праздновали в Перми 11 и 12 июня. Поздравить гостей приехали популярные музыканты и артисты. На эспланаде к вечеру пришло почти 300 тысяч гостей и жителей города, еще 100 тысяч гуляли и отдыхали на набережной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...