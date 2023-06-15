Челябинским коммунальщикам поручили готовить подвалы для укрытия

УК следует обратить на целостность дверных проемов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Челябинска руководителей управляющих компаний попросили до конца июня подготовить подвалы для «возможного приема укрываемых». Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации, данное письмо было разослано УК в соответствии с поручением президента РФ.

«Эти мероприятия спланированы в Челябинске, как и в других регионах РФ. Цель — защита населения от возможных ЧС природного и техногенного характера, а также угроз террористической направленности», — отметили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В обращении к УК говорится, что работы по приведению подвальных помещений в надлежащее состояние необходимо исполнить по поручению президента РФ от 11 октября 2022 года и замгубернатора области Алексея Фартыгина. Само письмо подписано вице-мэром Александром Астаховым.

Как следует из документа, особое внимание УК следует обратить на целостность дверных проемов и дверей, размещение самовольных хозпостроек. Также им следует исключить все неисправности проводки и освещения, избавить подвалы от бытового мусора. До 4 июля руководители управляек должны предоставить в управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения отчет о готовности своих подвалов.